鬼叔叔逼口交、打手槍還硬上 女童度過最黑暗的暑假

2019-05-31 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園一名變態男子明知姪女年僅12歲，竟涉嫌在2013年6月至8月暑假期間，多次逼她幫口交、打手槍，甚至性侵得逞，女童身心受創，隱瞞多年才向家人訴說，母親也證稱，女兒一提到這件事就很害怕，甚至頻冒汗不敢說；檢方偵結認為男子犯嫌明確，依5個家暴性侵罪嫌起訴他。

檢方調查，男子身為女童叔叔，當時明知對方剛國小畢業年僅12歲，竟趁著暑假在家時，在屋內朝她伸出狼爪，不顧對方不願意強吻、摸胸並指侵，女童痛的喊不要，他才改叫她替自己打手槍，甚至變本加厲命她口交，最後性侵得逞，短短2個月內就下手5次。

女童遭害第一時間卻不敢說出口，隱忍在心中多年後才向堂姐訴苦，對方驚覺不妙趕緊轉告她母親，最後才在家人陪伴下到醫院驗傷、報警提告。

檢方訊時，男子坦承知道姪女年紀，且對方一開始有表示不要，但仍要求她口交、打手槍及性侵；女童媽媽證稱，得知消息後立刻詢問女兒，但她看起來很害怕，還一直冒汗不敢說。

堂姊則表示，有看堂妹被帶去爸爸房間，也看過爸爸獨自去她房間，而且堂妹還曾說，叔叔曾對他做「不該做的事」。

女童弟弟則表示，看過姊姊被叔叔叫去替他按摩，而且姊姊很怕叔叔，因為他脾氣不好容易生氣，姊姊講到這件事時就會很緊張、害怕，只提到被叔叔用她的下面