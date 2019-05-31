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掏空宏福案纏訟18年 陳政忠逆轉無罪

2019-05-31 00:57聯合報 記者王宏舜／台北報導

台北市議員陳政忠（左圖起）、前宏福證券董事長盧寶琴、前宏福建設副總經理陳秀芝捲入...
台北市議員陳政忠（左圖起）、前宏福證券董事長盧寶琴、前宏福建設副總經理陳秀芝捲入宏福案，高院更三審宣判，陳政忠從一審20年徒刑改判成無罪。記者王宏舜／攝影
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北市議員陳政忠被控掏空宏福集團案，案件纏訟十八年，一審被依背信、詐欺等罪判刑廿年，遭國民黨台北市黨部廉能小組開除黨籍，歷審都被判有罪，台灣高等法院更三審合議庭以「無積極證據認定陳是宏福建設公司負責人」，昨逆轉改判無罪。

六十四歲的陳政忠自一九八五年就當選台北市議員，是台北市議會「九連霸」，女兒陳怡潔為親民黨不分區立委。

陳政忠原本被檢方指控是宏福集團實際負責人，轄下企業包括宏福建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等十多家公司，一九九四年間，陳將個人名下價值三億多的土地，以十億多元賣給宏福建設公司，掏空宏福、圖利自己。

此外，陳為解決宏福集團債務壓力，一九九七年間，宏福建設辦不實增資，數十億元增資款被他非法挪用；陳並被控利用公司職員當人頭戶炒作宏福建設股票，還與宏福證券董事長盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資供私用。

台北地檢署起訴認定陳政忠等被告獲得不法利益超過六十億元，依背信、保險法、證券交易法等罪起訴。

高院更三審認為，無證據顯示陳政忠是宏福建設實際負責人，全案不符合修正前公司法與商業登記法「公司負責人或商業負責人」要件，也沒有證據顯示陳和盧婦等人操縱股票，就算宏福建設有詐欺、虛偽記載等狀況，也難以認定陳政忠有指示、參與或主導，逆轉改判無罪。

同案被告盧寶琴因操縱股價，遭判刑三年，陳秀芝無罪，仍可上訴。

福建北市詐欺台灣高等法院掏空
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