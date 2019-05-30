共諜周泓旭限制出境、定期報到 高院駁他抗告

2019-05-30 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



陸生周泓旭被控來台替大陸黨務機關發展組織，法院一、二審均依發展組織未遂罪判周一年二月徒刑，周上訴三審，最高法院3月14日駁回上訴，全案確定。但另一方面，北檢又查出周泓旭利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火Ｔ計畫」、「燎原新聞網」企圖在台發展組織，4月時追加起訴國家安全法，併王炳忠案審理。

周泓旭不服台北地檢署仍限制他出境、出海和定期向檢察官報到，聲請撤銷，但台北地院本月10日時駁回聲請，他提抗告。高等法院今裁定抗告駁回。

周泓旭認為，之前因違反國家安全法案件，已經高院諭知停止羈押、責付律師徐松龍，並限制住居、限制出境、出海及依每日下午5點前至信義分局六張犁派出所報到，而北檢今年3月20日重複課予他每日至北檢法警室報到，是「重複保全而顯無必要」。

周認為，之前逾8個月，他都風雨無阻、未曾缺席，沒有無逃亡之虞，且他在台無工作、無交際網絡，無法以一般正常管道籌措生活金錢，也沒有無逃亡、勾串、滅證之虞，不應有高強度保全必要，要他每日至地檢署報到，心理壓力過苛。

高院認為，北院的裁定已說明依據和審酌的事由，合於限制出境輔助具保、責付效力，保全審判進行和刑罰執行等目的，未逾比例原則，條件沒有過苛。