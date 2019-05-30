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擊斃竊賊無罪確定 張景義：不會有陰影

2019-05-30 17:55中央社 台北30日電

北市員警張景義開槍導致駕車拒捕竊嫌身亡，今天獲最高法院無罪確定。張景義表示，獲知結果後心情較輕鬆，家人很高興，未來執勤不會因此有陰影，也感謝各界幫忙和支持。

台北市警察局萬華分局員警張景義先前開槍導致駕車拒捕竊嫌身亡，一、二審均獲判無罪。檢察官不服提起上訴，最高法院認為檢察官上訴不符速審法規定，今天予以駁回，張景義無罪確定。

警政署長陳家欽今天發表聲明表示，支持同仁依法執勤，也感謝法院的支持。

張景義下午在刑事局長黃明昭陪同下接受媒體聯訪，他表示，獲知判決結果後，「心情輕鬆了點，心理上壓力減輕不少」，也感謝法院給予公正判決。

談到家人昨天在開庭前去拜拜祈求平安，張景義說，上午已致電告知判決結果，自己當下心情有小小激動，家人獲知後很高興，這6年來都給予關心和支持，也希望他未來工作要更小心。

張景義同時感謝各級長官和同仁在這段期間的支持，還有各界給予的關心、鼓勵，特別向大家致謝。

關於死者家屬部分，張景義說，各級長官都有協助溝通，自己也會盡量幫忙。

媒體追問這6年中如何度過低潮，以及未來執勤是否會受此影響。張景義表示，低潮一定有，但警察在現場執勤遇到危害情況時，迫於為制止危害發生才會使用警械，否則屆時危及的是周遭民眾及執勤員警的生命安全，自己不會因此有陰影，仍會依相關規定使用。

黃明昭現場給予加油和勉勵，他同時表示，針對員警執法用槍時機爭議，警政署因應基層員警、立委和學者專家提議，著手修訂警械使用條例作業，修訂方向包括警員執勤於未攜帶警械、無法有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用現場足以達成目的物品作為輔助工具。

其次，內政部應遴聘相關機關代表及專家學者組成鑑定小組，就警員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程及相關責任進行鑑定，以協助司法偵審，並保障案件當事人權益。

最後，現行賠償及補償定額制無法完全填補被害人所受損害，將刪除賠償及補償定額制，並擴大損失補償對象至遭受傷亡者。明定人民對於違反本條例規定使用警械賠償，依國家賠償法規定辦理。

警察北市
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