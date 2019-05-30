竹市光復路77坪透天厝6月4日法拍 底價低於市價64折

2019-05-30 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



法務部行政執行署新竹分署6月4日下午3時舉行聯合拍賣會，其中位於新竹市光復路1段459巷內一棟77坪的透天厝，是這次拍賣會最吸睛的物件，底價為低於市價6.4折，約2千377萬餘元；當天另有BENZ 3833-L2 轎車乙部於拍賣會中開標。

新竹分署表示，星虹機械企業社吳姓負責人因積欠健保費、勞保費、私人債權以及銀行設定抵押等債權高達3千多萬元，前曾辦理分期繳納，但後來繳不出來而遭拍賣，若拍定後，其抵押權設定會全部塗銷。

這棟透天厝占地約77坪，地形方正，權狀建坪約95坪，另有1樓增建約6.73坪，3樓整層增建約41坪，地點除鄰近老爺酒店、新竹科學園區及國道1號高速公路交流道之外，附近生活機能方便，目前出租予同為吳姓負責人開立之劦星企業有限公司使用，拍定後不點交。該房為第3次拍賣，先前已減價2次，底價低於市價之6.4折，十分搶手。