影／執勤擊斃嫌犯困擾基層警 警署將修法解決用槍爭議

2019-05-30 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台北市警萬華分局警員張景義，6年前使用警槍擊斃拒捕逃竄衝上人行道的黎姓嫌犯，最高法院駁回檢方上訴，全案無罪確定。刑事局長黃明昭說，張景義執法是保護人民生命，對法院支持大膽、合法用槍，深感欣慰。因警察執法使用警械常造成民眾生命財產損傷，甚至死亡，黃明昭表示警政署已著手修法，希望能讓員警更大膽合法使用槍械。

警政署長陳家欽今天也表示，感謝法院支持，希望社會與司法都能續支持警察嚴正執法，成為警察執法維護治安之後盾，共同捍衛執法尊嚴與伸張公權力。

張景義今天也到刑事局接受媒體訪問，他說「心情輕鬆了點」，家人也放心了，身為執法的警察人員，未來再遇到類似情況，他仍然會大膽使用警槍，阻止危害。

司法科說，警政署的警械使用條例修正方向主要有三項，第一是大膽但謹慎使用警槍，現場有足以達成目的的其他輔助物品，包括刀、棍等都可使用，非不得已避免使用警槍。

建議內政部遴聘相關機關代表及專家學者組成鑑定小組，就警察人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件之使用時機、過程及相關責任進行鑑定，協助司法偵審，保障員警和當事人權益。

現行賠償及補償定額300萬元，只限無辜第三者，未來希望刪除賠償及補償定額制，且擴大損失補償對象至遭受傷亡之人。但只要警察是依法使用警械，非出於故意，請求賠償的對象是機關，而不是執法員警個人，依國家賠償法規定辦理。