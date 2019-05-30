麗娜輪斷纜、碰撞受損纏訟3年 法院判台船賠償

2019-05-30 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



東聯航運「麗娜輪」進台船基隆廠歲修，在無動力「死船」狀態，不堪風浪襲擊斷纜、碰撞受損。東聯和保險公司分向台船求償，台船辯稱，雙方僅簽定歲修契約，從未針對保管義務有任何要約或承諾，無庸賠償。基隆地院審結，認同台船為達成契約，有保護麗娜輪附隨義務，判賠東聯1500萬元，另給付保險公司2513萬元。全案可上訴。

判決指出， 麗娜輪2016年1月6日27日進台船基隆廠歲修，原本都在船塢內修繕，23日改移至台船第5號碼頭，結果因強風吹襲，麗娜輪纜繩斷裂，船上纜柱也被拔起，舷梯落海，加上岸際碰墊破損，導致船體受損。

新安東京保險公司理賠後，行使保險代位權向台船求償，稱麗娜輪維修期間主機無法啟動，處於死船狀態（dead vessel），無動力及電力，全賴台船保管及提供拖船、船塢、岸電設施、安全維護等服務。台船逐項收取價金，另加收三成「塢內作業費」，卻未經船東同意將麗娜輪拖至塢外碼頭置放，致麗娜輪損壞，應負賠償責任。

東聯表示，麗娜輪與中國大陸平潭綜合實驗區港務發展限公司、福建海峽高速客滾輪航運公司簽有連續航次租船契約，固定往返台北、平潭。麗娜輪受損後至同年4 月22日修復，有23個航次無法航行，造成東聯損失，要求台船賠償。

台船辯稱，東聯公司僅委託麗娜輪歲修工程，不包括歲修作業期間保管責任或義務。1月21日將麗娜輪移至5號碼頭也無不當，歲修期間船長和船員都在船上，若屬違約，東聯當時為何無異議。