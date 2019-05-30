洗腎室設備沒許可證 新光董座吳東進挨告獲不起訴

2019-05-30 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新光醫院負責人吳東進和其胞弟吳東賢，2010年籌備醫院洗腎室時，購入未經核准的「逆滲透水處理設備」，遭名醫江守山告發兄弟2人違反藥事法。士林地檢署偵查終結，認為吳等人當時不知道需具有許可證，無違反藥事法主觀犯意，以不起訴處分。

不起訴書指出，新光醫院在2010年9月10日，向吳東賢妻子經營的惠普公司，購入逆滲透水處理設備，時任醫院醫師的江守山，去年告發吳東進、吳東賢，未經許可輸入醫療器材。

江守山稱，曾向吳東進的助理反映狀況，但吳2人仍故意為之。助理則證稱，沒有參與籌備洗腎室，也不了解淨水設備，江守山從來沒有跟他講過洗腎設備沒許可證。

江守山2013年擔任新光醫院腎臟科主治醫師，在外經營食品工師，涉嫌偽造44名公司員工病例，開虛假醫囑，共有35人到醫院體檢，詐得12萬元健保費，遭士林地檢署依偽造文書、詐欺罪嫌起訴，也遭新光醫院解職，全案仍在士林地方法院審理中。

檢方調查，台北市衛生局曾接獲民眾檢舉，函請新光醫院說明淨水設備相關事宜，且新光醫院2018年3月29日得知消息後，著手改善淨水設備，同年4月19日更換具有許可證的3台設備，同年6月經檢查改善完成。

吳東進供稱，「逆滲透水處理設備」不是洗腎設備，而是以淨化水質作為血液透析用水，直到2018年衛福部發布新聞稿，才知道需取得醫療器材許可證，當時立即開會檢討改善，且在同年4月全面改善更新。