燒死9人高院判死 被告：羈押無意見、媽媽姊姊沒來看我

2019-05-30 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



緬甸華裔李國輝2017年在中和出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，不僅一審被判死刑，台灣高等法院也認為即便加以教化，恐怕只能收「表面順服」之效，不認為有真正矯正可能，維持死刑。高院依職權上訴最高法院，今天代最高院開接押庭，李對羈押無意見，並表示媽媽與姊姊這兩個月來都未到監所看他。

李因認朋友不斷透過臉書以「藍牙播放聲音」的方式取笑、挑釁、責怪、侮辱他，為了逃避聽聞的聲音，數次搬家。2017年11月初，商請胡姓友人同意，共同承租中和一集合式住宅的房間，但仍感覺聽到臉書群組有播放聲音侮辱，同時認為陳姓鄰居與蘇姓男子合作，用藍牙播放聲音嘲笑他。

李與胡姓友人因毒品等細故時常爭吵，心生憤懣，前年11月22日凌晨1時21分許，拿空寶特瓶到加油站購買18元的汽油再返回、放火。火勢數秒間迅速竄燒，除向左右延燒至4樓外，濃煙也伴隨火勢向上竄升至5樓，陳姓住戶等5人因聞到濃煙氣味察覺異狀，倉促逃生兒倖免於難，但胡姓住戶等9人卻因吸入過多濃煙和高溫灼傷而死亡，其中包括事親至孝的台北市警員王志偉。

高院認為，李國輝無刑法第19條第1項不罰或第2項減輕其刑規定適用餘地，台大醫院鑑定結果認為李國輝犯案時沒有精神障礙或心智缺陷。高院也請台大醫院鑑定「教化可能」，結果顯示「教化困難」。

台大醫院就有無矯正教化、再社會化及再犯可能性鑑定，鑑定結果顯示未觀察到李國輝有明顯的改變動機，資料也顯現要達到完全矯治地步「難度不低」。

高院認為李國輝之前就有2次以放置危險、易燃物品的方式恫嚇，事發地屬集合式住宅，只以易燃材質的木板隔間，而被害人中，除陳姓、胡姓住戶與李有怨隙外，其他人與李完全不相干，李卻為了殺人不擇手段，毫無同理心。李沒留給死者任何生機，屬公民與政治權利國際公約所指「情節最重大之犯罪」，高院本月14日判處死刑。

宣判死刑後，李未提上訴，高院則依職權上訴最高法院，原本的法扶律師今特地到接押庭請李簽委任狀。法官表示，李涉犯殺人重罪，之前也曾經兩度縱火，又是緬甸華僑，是否羈押待合議庭決定。