打死妻子判刑15年 男上訴二審遭駁回

2019-05-30 16:03 中央社 台北30日電



葉姓男子與妻子因經濟問題起爭執，徒手毆打妻子又延誤送醫，導致妻子身亡。桃園地方法院一審依殺人罪判處葉男15年徒刑，高院今天駁回葉男上訴維持原判，仍可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，葉姓男子與妻子民國106年間到桃園市一家旅館休息，兩人因經濟問題發生口角，葉男徒手毆打妻子頭部、背部、腹部，造成妻子全身多處瘀傷、肋骨骨折。

葉姓男子事發一小時後才將妻子送醫，但妻子急救後不治。

一審桃園地方法院依殺人罪判處葉姓男子15年有期徒刑，褫奪公權6年。葉男上訴高院，表示當時酒醉，因此不知道下手輕重，且有陪同妻子就醫，絕無殺人犯意。

高院承審合議庭認為，勘驗報告顯示現場血跡斑斑，被害人多根肋骨骨折、骨盆腔底破裂，受傷部位集中在頭部、腹部等脆弱部位，死因是腸系膜裂傷失血過多而出血性休克，顯示葉姓男子毆擊力道猛烈、持續相當時間，並非偶然的一時誤擊要害。

合議庭認為，當時葉男已29歲，應該知道持續攻擊他人要害將導致生命危險，而且葉男身高179公分、體重85公斤，妻子當時45歲、身高158公分，怎可能承受如此攻擊，認定葉男有殺人的不確定故意。

合議庭認為，一審已通盤考量所有量刑事由，判處葉男15年有期徒刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判。