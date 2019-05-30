台南法拍會6月4日登場 光陽機車1元起標

2019-05-30 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



行政執行署台南分署訂於6月4日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號中庭廣場舉辦法拍會，拍賣物品包括日產TIIDA轎車、中華貨車、日產Verita等車輛，及ASUS筆記型電腦、聚寶盆、名牌眼鏡等琳瑯滿目，其中，有部2006年份的124CC光陽機車，沒有滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰，不訂底價1元起標，詢問度高。

台南分署指出，為提高買氣，本次拍賣推出1輛2006年份光陽機車，排氣量124CC，本身沒有滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰，不訂底價1元起標。另輛2014年份白色日產TIIDA轎車，該車本身滯欠牌照稅2萬3496元、燃料費9600元、罰鍰6072元，合計3萬9168元，拍定人須自行至公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅、費及罰鍰，始能辦理過戶登記，該車是第1次拍賣，訂有底價，歡迎民眾踴躍競標。

此外，還有中華貨車、日產Verita、福特MONDEO、三菱轎車等車輛，2013年份111CC光陽機車、紅酒、精選金門高梁酒、ASUS筆記型電腦、聚寶盆、名牌眼鏡等拍賣物品。法拍會訂於6月4日下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起正式競價拍賣。

台南分署提醒，有意參與競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上的記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，才能參與競價拍賣。同時，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

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