可憐幼猴關小鳥籠 原住民花2千買來當寵物遭沒入

2019-05-30 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



動保人員今天上午到胡男住處屋外，查獲1隻未滿6月齡臺灣獼猴幼猴，以塑膠鳥籠飼養於屋外，空間狹小，未符合動物福利。圖／基隆動保所提供 分享 facebook

基隆市胡姓男子具有原住民身分，誤認今年1月自保育類野生動物名錄除名，降為ㄧ般野生動物的台灣獼猴，應可捕抓買賣飼養，今年2月在南投埔里以2千元向原住民友人購入捕獲剛離乳的幼猴1隻，帶回基隆住家飼養。因飼養在屋外前院，民眾發現猴子被關狹小鳥籠，十分可憐，擔心是否受虐。動保所接獲檢舉今天前往查緝，現場將台灣獼猴沒入。

動保人員今天上午到胡男住處屋外，查獲1隻未滿6月齡臺灣獼猴幼猴，以塑膠鳥籠飼養於屋外，空間狹小，未符合動物福利，動保員觀察該戶家人與猴子互動親密，猴子並取名阿山，認定應僅單純飼養野生動物。

動保所指出，因飼主具原住民身份，符合野生動物保育法第51-1條原住民族首次違反獵捕、宰殺或利用一般類野生動物不罰。但為保護猴子，仍依法沒入猴子，因猴子已經人為長期飼養，無法回歸野外環境，動保所將協調屏東科技大學野生動物收容中心終身收容。

動保所長陳瑞濱說，台灣獼猴今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾如發現猴子仍應採不騷擾、不接觸、不捕抓的原則，以維護動物福利，未經申請許可非法捕抓一般類野生動物者，將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰處罰。民眾如發現違規捕獵野生動物行為，可撥打1999市民熱線檢舉。

動保所指出，依野生動物保育法第17條第1項「非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證」、第21-1條第1項「台灣原住民族基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之必要者，不受第17條第1項、第18條第1項及第19條第1項各款規定之限制」。

第51-1條「原住民族違反第21條之1第2項規定，未經主管機關許可，獵捕、宰殺或利用一般類野生動物，供傳統文化、祭儀之用或非為買賣者，處1千元以上1萬元以下罰鍰，但首次違反者，不罰。