調二審辦事人選 劍青檢改籲建立公正透明選任制度

2019-05-30 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



今年法務部調二審辦事歷練方案，報名將於明日截止，劍青檢改指出，新制人選產生方式，倘採用傳統「用人機關內部評選」作法，缺乏公平客觀及恐釀黑箱疑慮，不利長遠改革，認為應全盤規劃，以免新制扭曲，破壞歷練美意。

聲明如下：

一、新調二審辦事人選之產生程序，應全新規劃，勿沿用傳統作法：

往昔之借調辦事，均係用人機關基於特定用途，例如檢察司、法制司、最高檢等基於特定功能用途而借調，其人選自應尊重用人機關。然今年新增調二審辦事之新制，主旨乃法務部為擴大整體一二審輪調歷練範圍，增加一審檢上二審歷練之機會，著眼於檢察機關長遠人事規劃，並非高檢署為特定用途而主動提出，實際工作內容亦係提供一審上二審辦理公訴蒞庭、再議程序等一般型業務，其篩選條件及產生程序，即不應沿用傳統調辦事方式為之。目前，高檢署於公開甄選公告僅以「本署為辦理上開甄選事項應成立『甄選審查小組』，『擇優』遴選調辦事人員。」詳情則諱莫如深。本會認為，為有利長遠改革，法務部應主動完整規劃，不宜沿用傳統做法任意委由用人機關挑選。

二、新制套用傳統程序將造成不公平現象，甚至演化為裙帶關係之惡果，不利檢察機關長期發展：

新二審產生方式極為競爭，從各地檢署推薦出後，須經歷檢審委員之激烈討論與檢驗，再提交1.5倍名單中予法務部長加以圈選。但調辦事程序極為簡單，由用人機關自行挑選後，提交等額名單予檢審會審議，實務上檢審會幾乎不會駁回。若調二審辦事新制亦採此法，由高檢署內「甄選審查小組」從眾多候選人中，自行挑選6人提交檢審會，等同使高檢署「甄選審查小組」掌握此人事案之絕對權力。甚至，法務部曾表示，未來考慮以至二審調辦事歷練作為派任一審主任、襄閱之資格或優先條件，則高檢署內掌握此「甄選」人事權之機制，勢將釀成另一種裙帶關係者，可循此道先調二審歷練，進而取得派任一審主任優先資格，甚至演化成為「近親繁殖」之惡果，不利檢方整體長期發展。

三、建議法務部重新制定人選產生程序，本會建議以下二種，拋磚引玉：

(一)自行報名由檢審會審議制：所有人選，均送交由檢審會審議產生。檢審會可一併審酌新二審候選名單，依區域分配等因素加以選擇、調配及推薦。

(二)公正委員會推薦由檢審會審議制：另設公正委員會辦理遴選，推薦1.5倍名單予檢審會審議產生。檢審會亦可一併審酌新二審候選名單，依區域分配等因素加以選擇、調配及推薦。

以上無論何種方案，建請務必每年檢討改進，期使人事調動盡可能公平、透明，不斷進步，逐漸走向多數檢察官均有機會調二審歷練之檢察新文化。

四、本會誠摯期盼，改革係長遠之計，人事制度應在設計之初，即力求公平、透明，才能獲得信賴，長長久久。

尤其，魔鬼藏在細節裡，倘初期設計失當，後果不堪設想。高檢署今年突然獲得此人事挑選權，縱然無徇私之心，然日後倘若報名者眾，能入選者寡，如何杜悠悠之口，豈非匹夫無罪，懷璧其罪？法務部既提出新制，就相關配套及執行程序均宜一併審慎規劃，建請勿想當然爾、都循往例一概交由用人機關挑選，否則後患孳生，將反噬改革美意。