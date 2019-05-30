中科院邀媒體採訪反控侵權 軍事雜誌總編獲不起訴

2019-05-30 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國家中山科學研究院於2017年3月成立「研發成果展示館」，廣邀各家軍事媒體參訪，事後發現兵器戰術圖書公司在Youtube上播放研發飛彈回顧影片，提告侵害著作權。雖中科院主張表明不得拍攝，台北地檢署傳喚多名記者，認定事前及參訪當下並沒積極阻擋媒體翻拍，2名記者主觀上無犯意，今不起訴負責人劉文孝與法人。

「國防部軍備局中山科學研究院」於2014年4月16日，改制為行政法人，更名為「國家中山科學研究院」，之後便開始主張擁有許多影片及照片的著作權。

檢方調查，2017年3月間，中科院將先前供招商使用的龍園營區打造成研發成果展示館，成為以「全民國防」為名唯一讓民眾進入區域，並由國防部舉行開幕慶祝大會，邀集大批軍事記者前往採訪。

其中「兵器戰術圖解」雜誌2名記者參加記者會，在場內拍攝多媒體介紹影片、研發飛彈回顧影片、展示飛彈等軍事設備照片。行程結束後，該雜誌便將當天翻攝的影片放上Youtube提供讀者付費觀賞。

中科院發現影片及照片被翻攝，還被營利使用，不滿提告違反著作權，主張事前在行程說明已表明「涉及著作權的部分不得拍攝」，媒體記者明知故犯。

兵器戰術圖書公司否認侵權，辯稱事前根本沒收到不得拍攝的通知，且當天錄影時現場人員也沒制止。檢察官傳喚多名一同參訪的軍事記者作證，他們均證稱沒明確收到不得拍攝的資訊。檢方認為，2名記者主觀上無犯意，今不起訴總編輯劉文孝與法人兵器戰術圖書公司。