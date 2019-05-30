酒駕撞死2人判7年 家屬：不尊重生命，這就是台灣法律

2019-05-30 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



鄭女的媽媽哭著說「我非常難過、對死去的女兒無限懷念，我非常傷心，傷痛到無法表達什麼」。記者白錫鏗／攝影 分享 facebook

酒駕被吊銷駕照的陳男，農曆過年前酒駕逆向行駛，在大里區撞死分騎機車的彭姓大學生、鄭姓女子，檢方對陳男求處最高刑10年，台中地院今天中午宣判，法官依公共危險罪將陳男判刑7年，彭父認為判刑太輕，強調「不尊重生命，這就是台灣的法律」、「生命沒辦法獲得保障」。

彭父說「陳男在法庭有道歉，但於事無補，家屬處於永無止盡的哀痛」、「陳男喝酒後想回家，我兒子卻永遠無法回家」；「尊重生命是每一個駕駛者的基本道德與規範，但陳男卻不遵守」。

彭父強調「法官判決太輕，僅判刑7年，至二審、三審又會減，台灣的法律就是這樣子，不尊重生命，惡劣的司法，生命沒辦法獲得保障，造成被害人家屬永無止盡的哀痛」。

鄭女的媽媽是菲律賓人，哭著說「我非常難過、對死去的女兒無限懷念，我非常傷心，傷痛到無法表達什麼」。

已歿鄭女的李姓男友說「我經常夢到死去的女友，她要我好好過日子，不要抽菸、不要喝酒，代替她照顧她的媽媽、及妹妹」。

檢審查出，47歲的陳男去年3月9日因酒駕拒測被吊銷駕照，去年11月2日又因酒駕，酒測值為每公升0.91毫克，經法院判處有期徒刑3月。

陳男今年2月1日晚間至2日凌晨，在南投縣中寮鄉永平路小辣妹檳榔攤附近農舍，獨自喝下750毫升的紅酒，酒後無照駕駛小貨車上路。

陳男沿南投市永平路、芬園鄉溪頭橋、草屯鎮碧山路、大里區國光路行駛，距離共約33公里，超速、蛇行、闖紅燈，貿然駛入國光路由北往南車道的來車車道，以平均時速85至94.9公里，逆向超速疾駛850公尺。

陳男蛇行並闖越國光路與德芳南路的紅燈號誌，駛至國光路2段33號前，適有彭男、鄭女、周女騎機車，姬男駕轎車載友人行駛至該處，其中彭男、鄭女閃避不及，遭陳所駕小貨迎面高速衝撞，兩人嚴重受創。

肇事後，陳男繼續行駛，姬男駕車偏離閃避，但車子仍遭擦撞；而隨後的周女所騎機車遭碰撞彈飛的車輛殘骸、碎片波及損壞；陳男的車再撞及停放路邊的四輛轎車。

受重傷的彭男、鄭女因頭部重創，經送醫院急救，然都在到院前死亡。經警據報到現場處理，肇事的陳男臉部也有擦傷，帶往大里仁愛醫院治療，酒測值高達每公升0.812毫克。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康