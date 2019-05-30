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陳政忠因宏福案遭國民黨開除黨籍 13年後無罪

2019-05-30 14:03聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台北市議員陳政忠涉喧騰一時的宏福集團掏空案，案件纏訟18年，他一審時被依背信等罪判刑20年，併科罰金40萬銀元，不過台灣高等法院更三審今改判陳無罪，主要理由是無積極證據認定他是宏福建設公司負責人。

高院指出，既無證據顯示陳政忠是宏福建設的負責人，就不符合修正前公司法第8條、修正前商業登記法第9條所定「公司負責人或商業負責人」要件。同案被告盧寶琴雖在宏福建設擔任相當於副總經理的職位，但沒有證據顯示陳政忠有和盧寶琴等人操縱股票，不能以修正前證交法操縱股票罪名論處。

另外，因無法證明陳政忠是宏福建設負責人，高院更三審認為就算宏福建設有有價證券詐欺行為、就申請事項為虛偽記載、在公開說明書虛偽記載等情事，也難認陳政忠有指示、參與或主導該。

陳政忠(64歲)自1985年就任台北市第5屆議員，連任至今，已當了9屆市議員，他的女兒陳怡潔則為親民黨不分區立委。陳2006年時因捲入宏福掏空案一審遭重判，被國民黨台北市黨部廉能小組開除黨籍，之後一直以無黨籍身分投入選舉。

同案被告宏福證券董事長盧寶琴今被依共同違反對於在證券交易所上市之有價證券，不得有直接從事影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為規定，判刑3年。前宏福建設副總經理陳秀芝一審被依業務侵占罪判5年徒刑，今也獲判無罪。本件仍可上訴。

台北市議員陳政忠(左)13年前因宏福案遭國民黨開除黨籍，高等法院更三審今判他無罪...
台北市議員陳政忠(左)13年前因宏福案遭國民黨開除黨籍，高等法院更三審今判他無罪。圖／聯合報系資料照片
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