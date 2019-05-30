陳政忠因宏福案遭國民黨開除黨籍 13年後無罪

2019-05-30 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北市議員陳政忠涉喧騰一時的宏福集團掏空案，案件纏訟18年，他一審時被依背信等罪判刑20年，併科罰金40萬銀元，不過台灣高等法院更三審今改判陳無罪，主要理由是無積極證據認定他是宏福建設公司負責人。

高院指出，既無證據顯示陳政忠是宏福建設的負責人，就不符合修正前公司法第8條、修正前商業登記法第9條所定「公司負責人或商業負責人」要件。同案被告盧寶琴雖在宏福建設擔任相當於副總經理的職位，但沒有證據顯示陳政忠有和盧寶琴等人操縱股票，不能以修正前證交法操縱股票罪名論處。

另外，因無法證明陳政忠是宏福建設負責人，高院更三審認為就算宏福建設有有價證券詐欺行為、就申請事項為虛偽記載、在公開說明書虛偽記載等情事，也難認陳政忠有指示、參與或主導該。

陳政忠(64歲)自1985年就任台北市第5屆議員，連任至今，已當了9屆市議員，他的女兒陳怡潔則為親民黨不分區立委。陳2006年時因捲入宏福掏空案一審遭重判，被國民黨台北市黨部廉能小組開除黨籍，之後一直以無黨籍身分投入選舉。