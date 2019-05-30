狗急跳牆欠債被逼 短短1小時連犯5件恐嚇

2019-05-30 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



魏姓青年因欠債鋌而走險，騎偷來的機車瘋狂作案，在豐原區涉嫌持安全帽、持刀恐嚇路人及學生，又向兩家統一超商店員、及一家五金行業者恐嚇財物，在1小時又10分鐘連犯5案，台中地檢署今天依竊盜、恐嚇取財等罪將他起訴。

起訴書指出，19歲的魏姓青年4月9日上午，在彰化市辭修北路行竊林姓商人的機車，做為他犯案交通工具。

同日晚間7時10分，魏騎偷來的機車，前往台中市豐原區水源路豐村國小側門，手持安全帽恐嚇在散步的曾男交付2000元，曾拿出手機要報警，他恐嚇如敢報警要騎機車撞曾，曾逃入附近水源路的統一超商，向張姓店員求救。

魏也進入超商，見張姓店員要打電話報警，即以安全帽猛砸收銀機螢幕，恫嚇張敢報警試試看，並恐嚇張將收銀機內的錢交出來，張拒絕說沒辦法，魏乃逕自打開收銀機取走3870元。

隨後，魏騎機車至豐東路大鴻麗五金行，以50元購買水果刀，再持刀向吳姓老闆恐嚇稱「老闆我欠錢，給我2000元」，當時吳正在標價鐮刀，遂拿鐮刀與魏對峙，魏始離去而未遂。