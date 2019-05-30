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兩老護女 拉布條罵「小三」女主任 法官：與公益有關

2019-05-30 12:58聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市楊姓人夫與同為國中教職員的李姓女主任「有一腿」，其岳父母看不下去，為保護女兒婚姻，私自印製寫有「大Ｏ國中人事主任李Ｏ瑩和有婦之夫去摩鐵開房間」的白布條，兩老輪流站校門對街口拉布條示眾。李姓女主任不滿名譽受損，提告散布文字誹謗罪，一審卻認為教職員私情可能害公私不分，非純屬私德，判兩老無罪；李女不服再上訴，二審仍維持原判決。

李女上訴指出，黃家老夫妻前年11月3日趁國中學生準備放學時，特意拉布條示眾，且布條內容影射她與已婚人士有曖昧關係；雖未露出其完整姓名，但李女強調，該段文字已寫出她職位，且僅遮蔽其全名中間一字，「我們學校叫這名字的，只有我一個人」，足以毀謗她名譽。

但黃家老夫妻否認誹謗，辯稱拉布條是為保護女兒婚姻，「我就是要讓學校、家長知道」，要制止李姓女主任再與女婿來往；兩人還稱，李女在國中擔任人事主任一職，算是公務員，其行為與公共利益有關，可受公評。

檢、審調查，李女曾擔任文府國中代理人事主任一職，楊男當時也是文府國中代理教師；楊男髮妻指出，丈夫與小三曾在前年7月間，於住處電梯內十指交扣、親暱擁吻，男方甚至還在國中校門口親吻女方頭髮；數月後，兩人又相約赴汽車旅館。期間，男方還傳訊息問李女「能不能外宿」。

橋頭地方法院一審指出，李姓女主任與曾經的職務利害關係人有不正當往來，並非僅涉及私德、與公共利害全然無關之事，判黃家兩老無罪。

然而，李姓女主任不服判決上訴，高分院合議庭審理指出，李女擔任人事主任，具掌管教師出勤、考績、招聘、進修等業務，也經手代理教師任用、缺補事務，與楊男業務有重大關聯，依公務員服務法、教師廉政倫理規範等規定，李女均不該與有利害關係的已婚男性代理老師發生不正常男女往來接觸。

法官認為，李女、楊男不正當互動，足以讓一般人合理懷疑校內業務公私不分，有損學校利益、名譽；縱然楊男、李女共處汽車旅館時，李女已未在文府國中任職，但兩人在利害關係消滅不久就開房間，就算不構成刑法犯罪，但就一般社會大眾認知，仍認為職務利害關係人之間有不正當往來，難認完全與公共利益無關。

合議庭指出，黃家兩老拉布條，布條上文字所評論的內容縱然讓李女感到不快、或影響其名譽，但既屬事實、又涉及公益，有阻卻違法是由，難構成加重誹謗罪，認為原判決無不當，李女上訴無理，高分院維持一審判決，駁回李女之訴。

高雄某國中女主任與已婚男代理老師發生婚外情，被男老師岳父母拉布條痛罵，法官認為與...
高雄某國中女主任與已婚男代理老師發生婚外情，被男老師岳父母拉布條痛罵，法官認為與公益有關，判男師岳父母無罪。示意圖／ingimage
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婚姻公務員代理教師
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