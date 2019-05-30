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打死3歲兒判刑9年半 男上訴求輕判遭駁

2019-05-30 13:09中央社 台北30日電

基隆市白姓男子不滿3歲多的兒子哭鬧尿床，打死兒子後棄屍，一審判刑9年半。白男上訴稱是新手爸爸、經濟不佳、犯後良心不安，請求輕判。高院不採，今天駁回上訴維持原判。

台灣高等法院新聞資料指出，白姓男子因案入獄服刑，假釋出獄後帶著兒子與王姓女友同住，因收入不穩、經濟壓力大，時有心情不佳的狀況。

民國100年間，白姓男子發現兒子尿床又哭鬧，心生憤怒，先用拳頭毆打兒子腹部，再將兒子舉起勒住頸部。王女上前勸阻，白男反將兒子重摔在地，並要求兒子原地踏步喊「1、2、1、2」，兒子照做後突然昏倒，王女要求將男童送醫反遭白男毆打。

白姓男子幫兒子作CPR急救後，便將兒子放在套房地上。翌日上午，白男發現兒子已死亡，擔心假釋遭撤銷，竟將遺體用棉被包裹後，騎機車到租屋處附近一處山區產業道路將遺體丟下山坡。

由於男童103年間已屆入學年齡但遲未入學，經社會局函請警方協尋，發現男童已失蹤多年。警方懷疑恐遭不測，105年5月間報請基隆地檢署偵辦，白男才供出棄屍地點，檢警兩度前往開挖採證，全案曝光。

一審基隆地方法院依對兒童犯傷害致死罪、遺棄屍體罪，判處白姓男子應執行有期徒刑9年6月。

案經上訴，白男主張經濟狀況不佳又是新手父親，犯罪有特殊原因與環境，應符合情堪憫恕的減刑條件，且犯後良心不安，常寫佛經迴向給兒子，請求法院輕判。

高院合議庭認為，白男犯行明確，客觀上也不足以引起一般人同情，不符減刑條件，原審量刑並無違反罪刑相當原則、比例原則，駁回上訴，仍可上訴。

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