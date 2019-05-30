「idcc」查到了？ 藍議員呼籲謝長廷出面說明

2019-05-30 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



去年關西機場颱風受困事件中，一名暱稱「idcc」的網友上網批評駐日大阪辦事處，導致我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，該名網友今年4月9日已經被查獲，依侮辱公署罪函送台北地檢署偵辦，不料昨天有網友發現「idcc」與卡神楊蕙如帳號「slow」的ip一樣，國民黨市議員李明賢、葉元之上午舉行記者會，要求檢調追查「idcc」和楊的關係，也呼籲駐日代表謝長廷出面說清楚。

葉元之說，「idcc」因旅客受困關西機場事件，指謝長廷背了黑鍋，「大家可能不知道謝完全管不到大阪駐日代表處」，批評大阪駐日代表處態度惡劣、爛到該死的地步、黨國餘孽，疑似替謝帶風向，間接造成外交官之死。

但有眼尖的網友昨天發現常以「slow」帳號發文的楊蕙如，ip位址竟和「idcc」一模一樣，且當時兩個帳號上站時間僅相差5分鐘。

李明賢也質疑，「idcc」和卡神楊蕙如使用同一個帳號，甚至可能是在同一家公司，在包庇謝長廷，幫他擦脂抹粉，否則怎麼會ip會一模一樣。

「idcc」再被網友注意，起因是議員鍾小平昨與台北市長柯文哲直播，要柯文哲領養小黑狗，但柯文哲要求取名「柯黑」，意外引發網友論戰，結果「卡神」跳出來發文，竟遭網友識破兩人使用同一ip位址。

議員李明賢和葉元之說，他們為了追查「idcc」曾向台北市科偵隊報案，警方調查後以已經結案回覆，不料昨天「idcc」被爆出疑與卡神有關，警方又對外表示「idcc」已在4月就被查獲，警方在隱瞞什麼事？是不是辦案遭施壓。