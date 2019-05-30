台中酒駕累犯肇事釀2死 一審判7年

2019-05-30 12:36 中央社 台中30日電



台中市47歲涉酒駕累犯的陳姓男子今年2月間喝酒後開小貨車欲返家，行經大里區一處路口時闖紅燈，撞死彭姓與鄭姓2名機車騎士，台中地院今天判處陳男7年徒刑，全案可上訴。

彭父聆聽完判決後受訪表示，陳男不應該也不能有被寬恕的權利，尊重生命是每個駕駛人應該要有的道德態度與行為規範，這個駕駛只想到自己的方便，當法官問陳姓駕駛為什麼喝酒還要開車，被告回答想回家，這不是很諷刺，他想回家卻害別人回不了家。

鄭姓死者的母受訪時情緒激動，她表示，感到非常難過，因情緒激動無法多說。

陳姓男子經營檳榔攤生意，平時駕駛自用小貨車到山上摘採、運送檳榔，曾在民國107年3月9日、11月2日因酒駕被警方逮獲送偵辦。

108年2月2日凌晨1時多，陳姓男子在南投縣中寮鄉一處檳榔攤附近農舍獨自喝完一瓶紅酒後，凌晨3時多酒後駕駛小貨車準備返回台中住家。

陳姓男子先後沿南投縣、彰化縣與台中霧峰區等道路行駛33公里後，近凌晨4時行經大里區國光路與德芳南路口，以高速蛇行闖越紅燈號誌。

彭姓男子與鄭姓女子各自騎機車經過，因閃避不及，遭陳姓男子駕駛小貨車撞上，兩名騎士都被撞飛路旁、機車幾乎全毀。

陳姓男子肇事後仍繼續行駛，直到衝撞路旁停放的4輛轎車後才停下，但彭男全身多處挫傷、左腳踝斷肢；鄭女頭顱、雙下肢變形，兩人緊急送醫後不治。

陳姓男子經抽血酒測，換算呼氣酒測值達0.81毫克，被檢方依公共危險罪嫌起訴，並向法院具體求處法定本刑最重刑度10年有期徒刑，一併向法院聲請宣告沒收肇事車輛。

台中地院法官審理後，今天依公共危險罪判處陳男7年徒刑，全案還可上訴。

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