開槍擊斃拒捕的飛車竊賊 警員張景義獲判無罪確定！

2019-05-30 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



警員張景義6年前在西門町執勤時，遇到拒捕的黎姓嫌犯開車逃竄衝上人行道，他喝令停車未果連開2槍示警，其中1槍擊中黎的腹腔，送醫不治。檢方認為「急迫需要時」才能用槍，依業務過失致死罪起訴；張一、二審均獲判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

張景義擔任萬華警分局漢中街派出所警員時，2013年在中華路處理民眾路倒案件，見新北市南勢警派出所追捕偷油的黎姓男子，黎先是開車衝撞警用機車，再飛車飆往西門町，他看到黎的轎車開上人行道，立刻取出配槍大喝「停車、下車」。

黎不從，張景義朝轎車射擊兩槍，一發子彈貫穿擋風玻璃右側進入車內，擦過黎的右肘後，從右下腹進入腹腔，黎休克死亡。台北地檢署認為用槍過當，起訴張景義；一審認為，黎拒捕是準現行犯，還在人行道上開車疾駛，對往來用路民眾造成危險與威脅，張當場喝令停車，但黎卻不停、也不肯熄火，反而繼續加速開車，還衝撞阻車擋，張景義在沒有更適合的警械可用情況下，不得已使用警槍制止，使用警槍具有急迫性，判張無罪。

二審則認為，張景義是在黎「倒車」時開槍，因擋風玻璃材質特性產生彈道偏向，彈頭才擊中黎。黎撞損警用機車並拒捕，是逃亡的現行犯，又在熙來攘往的西門町人行道疾駛，涉妨害公眾往來安全罪，張景義持槍「射車」逮人是法定職權，並無不妥，拒捕後果也應是當事人自行承擔，不是負責保護人民安全的警察所該承受，判決張景義無罪。

檢方不服再度提起上訴，並舉出2個案例，但依照刑事妥速審判法規定，除非判決牴觸憲法或違背法令，否則檢方已不能再上訴；最高法院認為，檢方上訴不符合速審法規定，判決駁回，張景義無罪確定。