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發包回收桶圖利廠商？ 中市議員告前市長林佳龍等人

2019-05-30 10:47聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市議員李中指控市府環保局去年發包製作的廚餘回收桶不僅設計不良且價格較市價為高，這個標案卻耗資9550萬元，他認為中間有近8千萬元的金額去向不明，今天上午到台中地檢署按鈴控告前台中市長林佳龍、前環保局長白智榮等6人涉嫌貪污圖利廠商、背信，由內勤檢察官受理。

對於李中議員控告台中市環保局採購的廚餘回收桶採購涉弊？前局長白智榮表示，廚餘桶採購作業符合法令規定，皆依政採購法規定辦理，相信環保局的公務人員奉公守法，經得起法律檢驗。白智榮強調，民意代表雖然有言論免責權，也要善盡查證的責任，任意不實的指控，除了抹煞基層人員的辛勞、打擊機關士氣，也損害立意良好的環保政策。

白智榮表示，台中市每年大約有5萬公噸的家庭生廚餘進焚化爐焚燒 ，處理費用大約就要億元，為了推動生廚餘回收再利用，除了建置外埔綠能園區，也藉由發放生廚餘桶，宣導帶動家戶配合生廚餘回收。如果能落實將家戶生廚餘回收進外埔綠能廠，每年就可以減少處理費

用約5000萬元，也可以綠能發電、增加焚化爐其他垃圾處理量及改善空污。他也強調，本案己進入司法調查，相信奉公守法的公務員經得起法律檢驗。

市議員李中、羅廷瑋、律師洪嘉鴻今天上午到台中地檢按鈴，控告前台中市長林佳龍、前環保局長白智榮、環保局主秘商文麟、科長吳婉玲、萬滋澤、 設施大隊大隊長黃士峰等人，涉嫌圖利廠商及背信。

李中表示，他於本月24日在議會質詢擔任評選委員的商文麟主任秘書，不採最低標而採最有利標的原因，商主秘回應是考慮品質與配送。然而廠商只需要將回收桶送到里長處，實際發送卻是由里長來負責，廠商所需負擔的配送費用甚低。

品質部分，市府環保局花了382萬元規劃設計費所設計出來的廚餘回收桶沒有濾網設計，被問到為何沒有濾網設計時，參與評選的吳婉玲科長表示她已不記得細節、黃士峰科長則表示是因為抓預算100元所以沒有濾網設計。

李中強調，賣場販售的廚餘回收桶容量8公升且有濾網設計僅賣80元，但市府一次製作97萬個7公升裝無濾網廚餘回收桶，竟然一個要價103元，顯然與常理不合。 李中說，市價大約是出廠價的4到5倍，廠商製造模具的費用大約50萬元，以環保局一次製作97萬個來計算，每個廚餘回收桶的模具費用已不到一元，廠商僅需再支出材料費與工錢，他推估每個的成本不到20元，這個標案卻耗資9550萬元，他認為中間有近8千萬元的金額去向不明。

台中市議員李中(圖中)指控市府環保局去年發包製作的廚餘回收桶不僅設計不良且價格較...
台中市議員李中(圖中)指控市府環保局去年發包製作的廚餘回收桶不僅設計不良且價格較市價為高，今天上午到台中地檢署按鈴控告前台中市長林佳龍、前環保局長白智榮等6人涉嫌貪污圖利廠商。記者白錫鏗／攝影
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