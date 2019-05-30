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北市議員陳政忠從20年刑變無罪 宏福案審18年

2019-05-30 10:46聯合報 記者王宏舜╱即時報導

喧騰一時的宏福掏空案，自2001年繫屬台北地院至今已逾18年，但台北市議員陳政忠、前宏福證券董事長盧寶琴、前宏福建設副總經理陳秀芝涉案部分至今未結，高等法院更三審今判陳政忠、陳秀芝無罪，盧婦操縱股價則被判刑3年。

檢方起訴指出，陳政忠為宏福集團實際負責人，轄下企業包括宏福建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等十多家公司；1994年間，陳政忠將他個人名下價值僅3億多元的土地，以10億多元高價賣給宏福建設公司，掏空宏福、圖利自己。宏福集團因擴張過速，資金周轉不靈，陳政忠為解決龐大債務壓力，1997年間，宏福建設辦理不實增資案，數十億元的增資款被他非法挪用；陳並利用轄下公司職員充當人頭帳戶，炒作宏福建設股票。陳政忠又勾結盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

台北地檢署認定陳政忠等被告獲得不法利益超過60億元，依背信、侵占、詐欺、公司法、保險法及證券交易法等罪提起公訴。一審時陳遭重判20年徒刑，但隨案件不斷撤銷、發回更審，到了更二審時，依據刑事妥速審判法規定減刑，刑度降為5年徒刑，併科罰金60萬元，罰金得易服勞役。盧寶琴更二審時被判3年2月徒刑，併科30萬元罰金，陳秀芝無罪。但最高法院認為這3人涉案情節有再調查必要，第三度發回。

在準備程序期間，陳政忠稱從2004年2月起就不是宏福建設負責人，與宏福完全無關，家人也陸續出脫持股。陳認為，宏福已經有專業經理人，而他沒有股票，檢方起訴遭縱股價的行為時，他根本沒持股。律師也辯護，要掌握一間公司不外乎要持有大量股票，但陳政忠在1997至1998年間將股票出脫完畢，沒有操縱的動機，也無權干涉宏福增資。

盧寶琴(63歲)已是癌症末期，她不否認下單，但不知犯法，公訴檢察官勸盧婦「承認犯罪以贖罪」，再拖下去對她並不好。

更三審審理時，去年11月傳前立法委員、前台北市議長陳健治作證，陳健治感嘆，「如果(陳政忠)不是無辜的，我怎麼那麼認真！」。

台北市議員陳政忠(左圖)、前宏福證券董事長盧寶琴(中)、前宏福建設副總經理陳秀芝...
台北市議員陳政忠(左圖)、前宏福證券董事長盧寶琴(中)、前宏福建設副總經理陳秀芝(右圖)捲入宏福案，歷經18年，高院更三審今宣判，陳政忠從一審20年徒刑改判成無罪。記者王宏舜／攝影
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