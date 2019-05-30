打3歲尿床兒還逼答數 死了扔山谷 狠父判9年半

2019-05-30 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子白嘉文不滿3歲大的兒子尿床哭鬧，痛毆兒子、勒頸摔地，發現兒子死亡，直接棄屍山區垃圾堆。基隆地院依家暴傷害致死、遺棄屍體罪判白9年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

高等法院本月14日辯論時，白沒現身，律師說「可能是因工作忙碌，忘了出庭。」。公訴檢察官指民眾無法忍受兒虐情事，而白竟對自己的兒子下殺手，相當惡劣。

白嘉文(38歲)曾因毒品案入獄，妻子(歿)在生下男童後也入監。白出獄後和妻子離婚，妻子帶女兒回娘家住；白接回兒子和新女友在基隆租屋生活，常因經濟壓力大，心情不好。8年前某晚，發現兒子尿床又不斷哭鬧，憤而狠揍兒子腹部，再高舉勒住兒子頸部、還重摔在地；女友見狀勸阻，他還要求兒子「原地踏步、答數」。男童聽話照做卻突然昏倒，女友要求她送兒子就醫，反遭痛打。

隔天下午4時許，白發現兒子已無呼吸心跳，擔心遭查緝，直接用棉被包裹兒子屍體，騎車載至山區產業道路，拋下近二層樓高的山坡。

新北市政府5年前發現男童屆齡入學，卻沒有入學紀錄，函請警方深入協尋，發覺男童失蹤多年，恐遭受不測，警方報請基隆地檢署指揮偵辦。

白2016年5月因毒品通緝而落網，他自知無法再隱瞞兒子去向，告訴員警「兒子死了」。白稱是失手打死兒子，還說「我很想要兒子託夢給我，但一直等不到」。

檢警曾找怪手至棄屍現場開挖三次，未發現男童骸骨或棉被等證物；警方指出，棄屍多年，歷經颱風土石滑動，現場有許多垃圾，地貌完全不同。

高院審理時，律師稱白嘉文有愛子之心，否則不會在出獄後就接回小孩「續天倫之樂」，因同居人反應小孩哭鬧尿床，他情緒崩潰之下才打小孩，與虐童不同，希望法官「判5年就好」。