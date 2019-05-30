開小客車違規被吊扣大客車駕照 法官說不冤

2019-05-30 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



王姓男子駕駛轎車1年內因酒駕及超速被記違規6點，大客車駕照被吊扣，王男不服，提告訴請撤銷處分。法官認為，吊扣駕照不能局限違規行為駕駛車種，否則領有聯結車、大客車駕照的人，開小型車酒駕或肇事逃逸，僅得禁止駕駛小型車，不能限制駕駛危險性更高的聯結車、大客車，無法達到有效處罰及維交通安全立法目的，駁回告訴。

判決指出，王男去年4月1日下午開自用車行經國道3號北上5.5公里處，因超速被國道警察舉發。交通總局台北監理所處罰3000元，記違規點數1點。王男在2017年7月曾因酒駕被罰，記違規點數5點，因1年內2次違規點數達6點， 再依道路交通管理處罰條例裁處吊扣駕照12個月。

王男主張，前年7月酒駕被警方查獲已受罰金、安全講習及記5點處分。去年4月先前往中壢祭拜岳父母，返回基隆要祭拜父母親途中一時失神才超速。兩次違規都是開小客車，為何要吊扣他的大客車駕照？雖然駕照只有1張，但監理站可註記小客車駕照吊扣1年，不要連小市民最基本的生計也一併吊扣，請求法院念在原告已知錯，撤銷處分。

法官認為，我國汽車駕照核發採「一照制」，當考取高一級車類駕駛資格，即應換發，並准予駕駛較低等級車輛。行政實務衍生駕駛人違規受吊扣駕照處分時，應限制何種駕駛資格問題。現關法令條文2010年9月1日施行，為維護交通安全，明訂吊扣駕照非僅限違規行為時駕駛車種。

法官說，目前規定1年內再次違規，致違規點數達6點以上，或再次應受吊扣駕照處分，才吊扣駕照，已兼顧道路交通安全與職業駕駛人職業自由，符合比例原則，司法裁判應予尊重，日前審結駁回王男告訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康