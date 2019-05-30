誆與名醫江守山、興富發集團合作 建富四套路吸金上億

2019-05-30 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局北機站接獲檢舉，指建富投資管理顧問公司，涉嫌以舉辦講座招攬會員，誆稱與腎臟名醫江守山合作提供月子餐，另騙稱與興富發有配合團購，要民眾集資斡旋金，吸金1億3千萬元；北機站昨天搜索建富相關公司6個地點，但王姓負責人夫婦早已離境，約談王男岳母廖詠婕等6人到案。

廖詠婕否認參與吸金，但因提供帳戶供女婿使用，存放投資人款項，被認定是共犯結構，台北地檢署命廖婦交保10萬元。

同案約談包括建富資產公司總經理陳萱玲、副總蔣華榮、建富文創總經理劉大威，凌晨移送北檢漏夜偵訊。

北機站追查，建富投顧自2014至2018年間，共設計4套吸金手法詐財，首先，該公司誆稱與興富發、華固建設合作，計畫集資團購不動產，希望投資人能借款籌措斡旋金，不但買房享有優惠，保證可分獲24%年息。

其次，建富集團透過劉大威擔任講師，假藉股權投資名義，騙稱公司因投資不動產行情看漲，要民眾以每股10至20元價格購買股權，年利率報酬最高可達112%。

另外，王姓夫妻看準坐月子商機，私下舉辦說明會，向投資人推銷「營運管理金專案」，謊稱該公司與江守山合作推出月子餐，若民眾入員投資，每年可分獲7%至24%的紅利。江常上電視談食安問題，與江合作月子餐的公司去年驚傳倒閉，但該公司與建富投顧無關。

最後，建富投顧去年加碼推出「房產智富專案」，宣稱母公司旗下建富資產財務良好，計畫開設不動產投資課程，由專業講師劉大威授課，上課時間分為5年、6年、7年3種，授課金額從6萬至28萬元不等，投資人購買課程，還能獲得土地擔保，每年可分派0.71%至2%的紅利。