獨／蘇啟誠輕生 狂批駐大阪代表處的idcc 3月就送辦

2019-05-30 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市議員李明賢昨晚在臉書發文指出，去年關西機場颱風受困事件中，以暱稱「idcc」上網批評駐日大阪辦事處的網友已被台北市警方查獲，經本報進一步查證，證實該名網友早在今年3月就被依涉嫌侮辱公署，移送台北地檢署偵辦。

李明賢發文提到，去年關西機場颱風受困事件爆發，導致我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生；其中，網友「idcc」在網路上散播「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣」「這部分也不用替他們說話」「爛就是爛、爛到不行、爛到該死的地步」等言詞，可能有藉辛辣言詞為謝長廷撇清責任之虞。

李明賢說，在向警方檢舉idcc後，幾天前收到警方消息稱「查到人了」，昨天又爆出idcc的網路ip與卡神楊蕙如一樣，而卡神曾幫謝長廷打選戰，「難道全案背後真的有佛地魔在操作？」李並邀台北市刑警大隊警方於今天上午10點共同舉行記者會對外說明。

對此，台北市警方不願對外證實，面對李邀請參加記者會，也說檢察官才是偵查主體，就算參加記者會也不會透露任何事。