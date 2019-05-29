體操教父董恆毅突過世 「翻滾阿信」慟：怎麼可能

2019-05-29 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



台東縣「體操教父」董恆毅今天在台坂國小體操館指導小朋友訓練時，突然倒地後沒有呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治，知名教練林育信在臉書發文「電話才被你罵完，人就走了，怎麼可能…」。董恆毅的得意門生、體操國手游朝偉也在臉書悲痛地寫下「為什麼！」，讓人鼻酸。

今天下午5點多董恆毅在台坂國小校內體操館對一名小選手進行單槓訓練時，疑似重心不穩失控，從1公尺高台軟墊上摔下來，頭部受創昏迷，小朋友立刻通報學校老師，校方隨即報案把人送醫急救，不少師生和在地村民，都集氣替他加油，不料最後還是傳來噩耗。

董恆毅出身台東知本卑南族部落，民國77年以約聘教練方式，到最偏遠的達仁鄉台坂國小成立體操隊，並用最克難的方式訓練出當地排灣族小選手，體操國手、被譽為「吊環王子」接班人的游朝偉是得意門生之一。

意外消息傳出後，游朝偉在臉書連發數篇文章，先是祈禱恩師平安無事，董恆毅確定不治後，游朝偉再貼文「等我，我們不是說好了！你等我啊，等我。」、「為什麼！」字裡行間透露悲痛心情，讓人鼻酸，好友也頻頻為游朝偉打氣，盼他堅強，傳承恩師董恆毅的信念。