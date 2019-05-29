落漆！討債蛋洗自助洗衣店 找錯對象反虧7萬

2019-05-29 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名劉姓男子前年9月到三重討債，因為找不到人，竟蛋洗對方住處一樓的自助洗衣店，未料洗衣店是別人的，蛋液流進機器造成面板受損，結果劉男錢沒拿到，先吃官司；新北地院審理此案，日前依毀損判劉男拘役30日，得易科罰金3萬元，民事部分今天再判需賠洗衣店老闆4萬餘元損失。民事部分可上訴。

判決指出，劉男因為心生不滿而蛋洗自助洗衣店，蛋液流入其中一台烘衣機，造成電腦主機板和控制面板受損，無法啟動。老闆請廠商檢修，廠商表示無法修理，唯一方法是整塊機板換新，而一塊機板要價4萬多元，讓老闆決定向劉男提告。

由於犯案過程全被監視器拍下，劉男一審被新北地院簡易庭判拘役30日，上訴二審被新北地院駁回定讞，但他仍否認犯行，並在民事訴訟時主張刑事判決有誤。

劉男否認毀損，主張洗衣店老闆沒有毀損的照片和影片，只有誰都可以做出來的的廠商維修派工單，指控根本是子虛烏有，但說法未被採信。

法院調閱監視器畫面確認劉男犯行，廠商的派工單上也註記「每台機器都拆除檢查是否有出現異常與清潔蛋液」等語，認定烘衣機損壞是他造成。