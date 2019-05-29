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抓6月大兒頭撞地墊恐全盲 母涉重傷害被起訴

2019-05-29 20:24中央社 新北29日電

新北市胡姓女子因不堪6個月大的兒子哭鬧，抓兒子頭撞地墊，隔天發現兒子昏迷才送醫，導致男嬰未來恐弱視或全盲，新北地檢署今天依成年人故意對兒童為重傷害等罪嫌起訴胡女。

新北地檢署調查，年約30歲的胡姓女子，與丈夫和婆家同住蘆洲，平時由胡女在家負責照顧一對龍鳳胎子女。

106年11月初晚間，胡女因不堪6個多月大的兒子哭鬧，竟失去理智，抓起兒子的頭反覆搖晃並撞擊地墊，直到兒子停止哭鬧並入睡，隔天下午胡女查看兒子時，發現他昏睡不醒，才嚇得趕緊將兒子送醫。

醫院診治時發現男嬰傷勢可疑，立刻通報新北市政府疑似家暴案件，胡女原先否認傷害兒子，但測謊未過，隨後才坦承有搖晃兒子的行為，但辯稱沒有要傷害兒子的意圖。

檢方傳訊2名醫師作證，醫師證稱男嬰兩側視網膜嚴重出血，未來可能會弱視或全盲，以及留下神經功能發展落後與左側肢體不靈活的後遺症，並判定傷勢是腦部短時間遭快速前後搖晃或暴力衝擊所致，不可能是單一意外造成。

胡女的丈夫、家人則證稱孩子平時都是由胡女照顧，檢方因此認定是胡女對男嬰抓頭搖晃、撞擊造成重傷，今天依成年人對兒童重傷害、妨害幼童自然發育等罪嫌將她起訴。

醫師測謊
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