親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台東體操教父董恆毅指導訓練時重摔 不幸過世

價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

新竹警在桃園抓到苗檢通緝犯苗檢拒收 苗檢：檢討改進

2019-05-29 20:07聯合報 記者劉星君╱即時報導

新竹縣警方本月23日晚間在桃園市抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓男子，警方當晚將呂解送苗栗地檢署，卻遭當晚值日檢察官拒收並斥「誰准你們送來的」等語。苗栗地檢署今發布新聞稿，警方做法並無不當，會檢討改進，對於警方盡職解送人犯，表達肯定。

新竹縣警方23日晚間7點50分在竹縣與桃園交界桃園市楊梅區抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓男子，由於苗栗地檢署發布通緝，警方在當晚近11點，將呂送到苗栗地檢署，但遭當晚值勤檢方拒收，警方只好將呂帶回新竹入所，隔天一早再送苗栗地檢署解送歸案。

苗栗地檢署今發新聞稿表示，本件源於新竹縣警方在桃園市緝獲苗栗地檢署發布執行案件通緝人犯，依法務部相關函示本可就近解送緝獲地該管地檢署以即時處理人犯，警方選擇解送距離較遠的苗栗地檢署，致內勤檢察官一時對警方作法有所質疑致生誤會，而當下未收人犯。

苗檢新聞稿指出，經瞭解後，警方作法並無不當，內勤檢察官的作為應予檢討及改進，地檢署已在事後向警方充分說明，對於警方同仁盡職解送人犯，表達肯定。

苗檢指出，該檢察官事後檢討深表悔意，檢察長鄭鑫宏今中午召開檢察官會議當面予以口頭告誡，並以此個案提醒全體檢察官執行職務，應持續落實依法行事，加強對外溝通及協調，爾後對司法警察機關相關偵查輔助作為仍將持續支持及協助，繼續維持良好檢警關係，讓檢警共同攜手打擊犯罪，發揮一加一大於二的力量，一起為維護社會安定而努力。

苗栗地檢署、苗栗地院外觀。報系資料照
苗栗地檢署、苗栗地院外觀。報系資料照
分享

檢察官新竹通緝
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

「古董張」、「世界陳」炒股 高院改判

2019-05-29 20:06

水電工2度洗劫提款機失敗 他的1滴汗成鐵證

2019-05-29 20:02

學生、家屬幫求情 桃園摸鳥捏蛋男師獲緩刑

2019-05-29 19:24

假車禍真詐財 南檢查獲詐領汽車保險集團羈押2人

2019-05-29 19:02

日夜照顧龍鳳胎無家人伸援手 女情緒失控抓男嬰撞地墊

2019-05-29 18:38

股市作手鄧福鈞 重訊公告前拋售550張股票遭起訴

2019-05-29 17:52

恐怖情人痛毆小女友 恐嚇「有土製炸彈」 法官判8月刑

2019-05-29 17:51

台北分署拍賣 飄濃濃文青風

2019-05-29 17:50

南投公墓埋屍案一審宣判 鄒男兩罪合併判12年

2019-05-29 17:44

林蔚山掏空大同判8年定讞 啟動防逃機制

2019-05-29 17:26

掏空大同公司案 林蔚山判刑8年定讞

2019-05-29 17:16

4G頻譜爭議 台灣大賠遠傳7億判決廢棄

2019-05-29 17:04

曾管收孫道存等1231大戶 行政執行署追回64億

2019-05-29 17:02

前教師酒後持刀搶超商 店家認罹病代求情判10月

2019-05-29 16:22

不堪長期照護工作 男注射過量胰島素弒父

2019-05-29 16:20

亂丟太空包廢棄物到陽明山 廢棄物回收公司2人遭判刑

2019-05-29 16:04

油漆工縱火報復害3命判死 最高院撤銷、發回更審

2019-05-29 15:49

基市府挨告敗訴補差額 編近600萬付清潔隊加班費

2019-05-29 15:30

雨天被行車「射顏」能討公道？ 警：汙濺他人會罰錢

2019-05-29 15:27

偷煮麵還砍人 代價…判2年賠148萬元

2019-05-29 14:30

佯設蘇貞昌競選總部詐2千萬 逃亡8個月終遭逮

2019-05-29 14:19

妙齡女子撿到信用卡盜刷2萬多 被判易科罰金11萬

2019-05-29 14:15

包商繳車貸還贊助出國 貪官二審沒翻身

2019-05-29 13:20

陸生共諜案檢察官出證：周泓旭和新黨在「聊」習近平

2019-05-29 13:11

脫序上兵吃一粒眠恍神 搶機車入侵民宅緊抱瓦斯桶

2019-05-29 12:31

高市議員控警收賄6000元 警分局坦承行政瑕疵

2019-05-29 12:27

下班「上錯車」被罵 舉牌工揮刀刺人辯有癲癇

2019-05-29 12:22

不滿被分手 恐怖情人綑綁前女友性侵判4年6月

2019-05-29 11:25

惡病患飆罵護理師「王八蛋」檢：請求從重量刑

2019-05-29 11:17

妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵「賤女人」還散播判賠50萬

2019-05-29 11:13

一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元

2019-05-29 11:10

不甘「人財兩失」殺女老闆17刀 無期徒刑定讞

2019-05-29 11:06

蘇啟誠案調查出爐 監委也成假新聞受災戶？

2019-05-29 09:33

議員指索賄放人 高市警澄清6000元是賠償金

2019-05-29 09:20

被彈劾檢察官 緝毒獲獎

2019-05-29 00:34

跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半

2019-05-28 22:24

遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看

2019-05-28 20:54

西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴　

2019-05-28 20:21

涉鄉公所工程弊案 屏東縣議長周典論胞弟收押禁見

2019-05-28 19:56
看更多

熱門文章

又見虐童！保母急尋傷痕累累的女童 縣府：已緊急安置

2019-05-29 00:02

竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

2019-05-29 14:11

影／館長協助加強訓練 女童「助教」一句話逗笑全場400警

2019-05-29 08:34

林蔚山掏空大同判8年定讞 啟動防逃機制

2019-05-29 17:26

2歲女被繼父打成貓熊眼後緊急安置 生母竟帶走求復合

2019-05-29 08:59

端上桌他傻眼！要求加蔥花 麵店店員霸氣免費給

2019-05-29 10:37

後龍水尾沙灘 女子疑溺水死亡

2019-05-28 21:53

男子不服取締與警衝突自願賠6000元 議員批索賄放人

2019-05-29 04:00

惡煞尋仇找錯人 4名少年遭當街攔車亂刀砍傷

2019-05-29 10:09

掏空大同公司案 林蔚山判刑8年定讞

2019-05-29 17:16

跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半

2019-05-28 22:24

點滴沒了他按鈴等10分鐘 護理師回「去喝水」網論戰

2019-05-29 12:18

影／險遭火車輾過！3警猛抓失業男褲頭阻止輕生

2019-05-29 15:39

迷途狗深夜走進分駐所 員警驚訝：牠也懂得報案協尋主人

2019-05-29 09:58

西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴　

2019-05-28 20:21

妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵「賤女人」還散播判賠50萬

2019-05-29 11:13

警察體能訓練放寬標準 50歲以上可選擇健走

2019-05-29 12:25

高市議員控警收賄6000元 警分局坦承行政瑕疵

2019-05-29 12:27

不堪長期照護工作 男注射過量胰島素弒父

2019-05-29 16:20

屁孩想吸K菸不滿藥頭態度差 揪友黑吃黑砍斷他手筋

2019-05-29 11:03

遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看

2019-05-28 20:54

一個恍神 男子駕百萬BMW自撞翻覆

2019-05-29 16:45

偵破開車撞警案 警政署長挺基層：妨害公務案要嚴辦

2019-05-28 22:24

妹在LINE家人群組罵姊「別給臉不要臉」 非公開不起訴

2019-05-29 11:31

157萬元現金遺落高雄街頭 幸遇好心人拾獲送派出所

2019-05-29 15:14

高三生被追逐摔車一度命危 動防所全面緝捕「凶狗」

2019-05-29 11:45

藝術大學碩士生偷拍學妹上廁所 事前還查如何永久刪照

2019-05-29 14:43

子狠心10年無音訊 車禍住院父母才見著

2019-05-29 15:22

一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元

2019-05-29 11:10

妙齡女子撿到信用卡盜刷2萬多 被判易科罰金11萬

2019-05-29 14:15

陸生共諜案檢察官出證：周泓旭和新黨在「聊」習近平

2019-05-29 13:11

被彈劾檢察官 緝毒獲獎

2019-05-29 00:34

不甘「人財兩失」殺女老闆17刀 無期徒刑定讞

2019-05-29 11:06

班長打完卡就回家！清潔隊員雇徵信社蒐證 環保局徹查

2019-05-29 16:53

雨天被行車「射顏」能討公道？ 警：汙濺他人會罰錢

2019-05-29 15:27

認識湯姆匯款給約翰？ 警一語戳破輕熟女戀愛夢

2019-05-29 14:49

緝毒犬首次出擊破毒 毒蟲驚呼：居然被狗找到了

2019-05-29 11:32

燒死前女友身障兒 嫌犯被捕

2019-05-29 00:28

股市作手鄧福鈞 重訊公告前拋售550張股票遭起訴

2019-05-29 17:52

下班「上錯車」被罵 舉牌工揮刀刺人辯有癲癇

2019-05-29 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top