新竹警在桃園抓到苗檢通緝犯苗檢拒收 苗檢：檢討改進

2019-05-29 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



新竹縣警方本月23日晚間在桃園市抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓男子，警方當晚將呂解送苗栗地檢署，卻遭當晚值日檢察官拒收並斥「誰准你們送來的」等語。苗栗地檢署今發布新聞稿，警方做法並無不當，會檢討改進，對於警方盡職解送人犯，表達肯定。

新竹縣警方23日晚間7點50分在竹縣與桃園交界桃園市楊梅區抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓男子，由於苗栗地檢署發布通緝，警方在當晚近11點，將呂送到苗栗地檢署，但遭當晚值勤檢方拒收，警方只好將呂帶回新竹入所，隔天一早再送苗栗地檢署解送歸案。

苗栗地檢署今發新聞稿表示，本件源於新竹縣警方在桃園市緝獲苗栗地檢署發布執行案件通緝人犯，依法務部相關函示本可就近解送緝獲地該管地檢署以即時處理人犯，警方選擇解送距離較遠的苗栗地檢署，致內勤檢察官一時對警方作法有所質疑致生誤會，而當下未收人犯。

苗檢新聞稿指出，經瞭解後，警方作法並無不當，內勤檢察官的作為應予檢討及改進，地檢署已在事後向警方充分說明，對於警方同仁盡職解送人犯，表達肯定。