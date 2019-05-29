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價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

「古董張」、「世界陳」炒股 高院改判

2019-05-29 20:06聯合報 記者王宏舜╱即時報導

股市炒手「骨董張」張世傑和天剛資訊前董事長「世界陳」陳和宗炒作天剛股票，兩人一審被依證券交易法高買低賣證券罪分別判刑5年、5年6月徒刑，台灣高等法院金撤銷原判決，改處張、陳各4年、4年4月徒刑。張的1035萬犯罪所得沒收，陳也被沒收1613萬不法所得。

陳和宗自1997年10月起擔任天剛資訊負責人，2007年3月20日起兼任天剛公司總經理，也是天剛公司百分之百轉投資的天鑫投資開發公司負責人。張世傑曾任日月證券投資顧問公司、總統證券投資顧問公司負責人，也是蘇富比商行實際負責人，平日以股市分析、骨董買賣為業。

天剛公司2003年起年營業額逐年遞減，營業淨利虧損，公司2006、2008年兩度減資，至2008年底為止，天剛公司各季營業淨利仍呈現虧損，股價最低價為1.09元、最高價為17.50元，平均股價只有7.60元，連轉投資的天剛資訊香港公司也不濟。天剛財務部經理范文奇2009年4月建議陳和宗處分天剛所持有的「天剛（香港）公司」股權，以600萬元至1000萬元的價格區間出售。

「天剛（香港）公司」2008年度虧損3211萬餘元，但因歷年來匯率換算調整等因素，2009年天剛公司帳上反出現淨利，陳和宗一方面安排出售「天剛（香港）公司」股權，另一方面想藉此舉操縱炒作天剛股價。

張世傑、陳和宗等人開16個證券帳戶，連續以高於委託當時的揭示價、漲停板價買入，或以低於委託當時的揭示價、跌停板價賣出天剛股票，64個營業日內，有20個交易日開盤跳空漲停，天剛股價從期初收盤價每股20.85元上漲至期末收盤價每股67元，期間最高價達每股83.9元，漲幅221.34%，振幅306.95%，高於同期間同類股指數的漲幅51.25%和大盤指數漲幅25.24%。

張世傑、陳和宗與其他3人操縱天剛股價犯罪所得金額合計達2648萬元。

高院認為，證券交易市場股價瞬息萬變，影響股價的因素很多，操縱某檔股票時，雖然股票可能因而抬高、維持或壓低股價，但仍不能排除漲跌可能是因為其他市場因素所造成，原審計算操縱股價的買賣所得，沒考慮天剛股價的超漲比例，並不恰當。原判決認定犯罪所得為3446萬元，高院則認為應是2648萬元。本件仍可上訴。

張世傑炒作唐鋒股票遭最高法院判刑8年6月定讞，2016年3月29日企圖從馬祖出海...
張世傑炒作唐鋒股票遭最高法院判刑8年6月定讞，2016年3月29日企圖從馬祖出海、偷渡中國福建，遭海巡官兵攔截查獲。圖／海巡署提供
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香港台灣高等法院蘇富比
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