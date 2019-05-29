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價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

水電工2度洗劫提款機失敗 他的1滴汗成鐵證

2019-05-29 20:02聯合報 記者張雅婷╱即時報導

38歲張姓水電工在2017年12月6日凌晨3點左右，持美工刀割開提款機的面板填縫劑，再扳開面板試圖竊取現金，但因未能開啟內部而未得逞；相隔不到1年，2018年10月2日他又潛入台銀新竹分行，並改從通風管入內仍失敗收場，警方在通風管採到汗漬DNA，比對出他曾是新竹分行僱請的水電工，新竹地院依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑6月。

檢警調查，張男2017年12月5日晚上7點多，先到台銀竹科分行躲藏，隔天凌晨3點多，持美工刀割開提款機面板欲竊取現金未得逞新竹地院依攜帶凶器竊盜未遂罪，將張男判刑4月，緩刑2年，需向公庫支付5萬元。緩刑期間，張男去年10月2日凌晨3點再度前往台銀新竹分行，先拆卸通風口鐵柵欄，再爬上通風管進入分行，並試圖破壞提款機的保險櫃門，但最後依舊打不開提款機的保險櫃門而逃離，後來因保全系統警報響起，保全人員到場才發現提款機差點被劫。

台銀報案後，鑑識人員在遭侵入口的風管末端，發現嫌犯的一滴汗漬，由於張男在竹科分行犯案落網時已被警方採集DNA建檔，因此警方透過科學辦案，從汗漬比對DNA，證據直指新竹分行案的嫌犯就是張男，張男到案後矢口否認犯案，僅稱曾爬到ATM的天花板上維修；台銀行員表示，張男2年前雖曾到新竹分行配過管路，但通風管末端採集到他DNA的滴汗處，是他沒有權限進入的地方。

且檢警透過分行外監視器，發現張男當時就在附近，對此他辯稱是要去找流鶯。而張男的雇主當時也說，張男疑因欠下大筆賭債，不只把房子賣了，還常跟他預支薪水，可能真的很缺錢才上歪路。法官認為，張男沒有珍惜緩刑機會，再次犯案，事後狡辯還未見悔意，因此依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑6月，易科罰金為18萬元。

38歲張姓水電工2度竊取提款機現金失敗，新竹地院依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑...
38歲張姓水電工2度竊取提款機現金失敗，新竹地院依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑6月。記者張雅婷／翻攝
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38歲張姓水電工2度竊取提款機現金失敗，新竹地院依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑...
38歲張姓水電工2度竊取提款機現金失敗，新竹地院依逾越安全設備加重竊盜未遂罪判刑6月。記者張雅婷／翻攝
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新竹提款機DNA
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