學生、家屬幫求情 桃園摸鳥捏蛋男師獲緩刑

2019-05-29 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓英文代課老師2016年起朝5名國中男學生摸鳥、搓下體猥褻，更訂「考試少1分捏10下蛋蛋」恐怖懲罰，桃園地院今年1月判他2年，緩刑5年，有媒體報導陳曾遭收押最後緩刑收場，引起輕判疑慮；桃園地院表示，合議庭考量陳符合緩刑要件，被害人稱「希望給陳機會」等，並做量刑。

鏡週刊今報導，案件爆發時，陳男曾遭收押，最後卻獲緩刑收場，同樣引發輕判疑慮，質疑無法嚇阻他再犯。

桃園地院解釋，案發經檢察官聲請羈押，法官必須考量被告有無再犯、串證或逃亡，以及所犯重罪等，而決定是否裁定收押，與最後定執行刑、考量宣告緩刑與否等刑事政策，2者之間思考要件並沒有絕對關聯。

院方指出，刑法57條關於量刑輕重審酌標準中，就包括被告犯罪動機、目的、手段、智識，以及犯罪後的態度等等，另刑法74條也明定受2年以下徒刑，無前科、向被害人道歉、立悔過書等，得宣告2年以上、5年以下緩刑，法院通常也會命被告向公庫支付金錢、向公益團體提供義務勞務。

法官考慮要不要將被告關進去，或是給予緩刑自新，除了得符合相關要件外，「被害人的感受」也發揮關鍵影響力，本案中有被害男學生說「希望法院判輕一點，因為人都會犯錯，希望給老師一個機會」，也有家長強調「陳是真心待他們兒子，盼能再給一個機會」等。

檢方查，34歲陳男在國中當英文老師、排球教練，卻對男學生捏30下睪丸、親臉頰，還哄騙一起共浴趁機摸鳥、搓下體。

法院審酌，被害5名學生在偵、審過程都說陳是名好老師，但他卻不思同學尊敬他為師長，下手猥褻以滿足性慾，但審理期間和被害人達成和解、賠償完畢，依性騷擾、強制猥褻判他2年，緩刑5年，提供240小時勞務。