日夜照顧龍鳳胎無家人伸援手 女情緒失控抓男嬰撞地墊

2019-05-29 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名胡姓女子前年4月生了一對龍鳳胎，因為一次得照顧2個小孩，經常忙到心力交瘁，加上求助丈夫被拒絕，前年11月見男嬰哭鬧不止，突然情緒失控，抓著男嬰猛力搖晃撞地墊，導致男嬰頭部嚴重受創，有終生失明或半盲的可能；事發後，胡女起先否認犯行，但因為測謊未過，忍受不了良心苛責，最後哭著認罪，今天被新北地檢署依重傷害和妨害幼童自然發展罪起訴。

據了解，胡女家中雖有其他家人，但因為丈夫和小姑要工作，婆婆得照顧生病住院的公公，所以只能一肩扛起照顧小孩的責任。她除了白天餵奶、換尿布，半夜聽到哭鬧聲，也得爬起來哄小孩睡覺，沒日沒夜忙了6個多月，早已心力交瘁，但求助丈夫幫忙分擔責任或請保母幫忙時，被丈夫以家中經濟狀況不允許為由拒絕。

去年11月6日傍晚，胡女獨自在家照顧小孩，見男嬰哭鬧不止，長期累積的情緒爆發，突然抓著男嬰猛力搖晃和撞地墊，直到哭聲停止才鬆手；男童因為劇烈搖晃和撞擊，腦部和視網膜受創嚴重，她隔天發覺情況不對趕緊將人送醫，而醫院發現兒虐情形立即啟動通報機制，才使全案曝光。

事發後，胡女起先否認涉案，但和其他家人一起接受測謊後，僅她一人沒有過關，最終因受不了良心苛責，哭著坦承動手。偵訊時，她供稱自己得日夜不分照顧2個小孩，已經累到受不了，一時情緒起來才會動手，第一時間沒送醫是以為男嬰只是睡著，沒想過事情會那麼嚴重，更沒有重傷害的意思。