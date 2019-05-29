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股市作手鄧福鈞 重訊公告前拋售550張股票遭起訴

2019-05-29 17:52聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

涉嫌炒作「捷泰精密」股價的股市作手鄧福鈞，2015年得知振維公司（3520）的孫公司Priceplay公司於美國的專利訴訟敗訴，在重大訊息公開前，拋售自己及7名親朋好友持有的振維公司股票，共計550餘張股票，減少上千萬損失。士林地檢署偵查終結，對鄧福鈞依違反證券交易法、犯內線交易罪，提起公訴。

鄧福鈞和其父母、胞妹、妹婿、朋友們等8人，持有振維公司股票超過百分之十，2015年3月18日至同年月25日，鄧打電話給振維公司吳姓內部人，得知振維公司孫公司Priceplay公司，在美國德拉瓦州區域法院的關鍵字查詢定價服務延伸專利訴訟敗訴。

起訴指出，振維公司2015年3月30日上午8時許公告重大訊息，但鄧福鈞早在5天前，打電話給營業員說售出50萬股股票，以128.5元跌停價出售500張股票，又在同年月25至27日售出自己和7名親友約50餘張股票，共計拋售550餘張，至少減少損失千萬元。

鄧福鈞坦承，委託營業員處理振維公司股票，也承認有重大消息時，公司內部人會通知。營業員證稱，是鄧要求用跌價掛賣，如此一來才能一次成功賣出500張。內部人證稱，鄧有打電話問能否上訴。

檢方認為，專利訴訟敗訴是重大訊息，振維公司重大訊息公告後5日，股價從123.5元跌至99.1元，跌幅19.76%，跌幅遠大於同期同類股及同期大盤指數，鄧等人在2014年3月起1個半月，交易量龐大，且在重大訊息公告前賣超交易，全案依照違反證券交易法、內線交易罪提起公訴。

士林地檢署偵查大樓。本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。本報資料照片
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