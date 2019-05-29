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恐怖情人痛毆小女友 恐嚇「有土製炸彈」 法官判8月刑

2019-05-29 17:51聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市江姓男子曾與未成年女友「小秋」（化名）交往，前年女方執意分手，男方卻不願放手，相約在學校門口談判。沒想到小倆口一言不合，江男出手摑小秋巴掌，並利用體型優勢女方壓制在地，恐嚇「有帶土製炸彈」，若小秋堅持分手，就要丟炸彈當場自爆。橋頭地方法院指出，江男是恐怖情人慣犯，依對未成年人傷害、恐嚇等罪，判應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。

年僅15歲的小秋控訴，前年3月21日與江男約在校門口談分手時，江男不僅徒手毆打她臉頰、背部，還用力拉扯她雙臂，再將她壓制在地，害她雙頰腫痛，右肩、上背部、下肢也疼痛難耐。小秋還指控，江男當時更恫嚇她，聲稱身上有帶土製炸彈，若堅持要分手，就要把炸彈丟到小秋及其閨蜜家中引爆，自己也會當場自爆。

小秋擔心自家人及朋友安危，緊張地報警。江男到案坦承因不願與小秋分手，才會大打出手，害小女友雙頰疼痛，但矢口否認造成其他傷勢，更不承認曾恐嚇引爆炸彈一事。

江男辯稱，當日並未攜帶炸彈，也未恐嚇小秋；至於小秋身上其餘傷勢，江則狡辯稱，是小秋的「舊傷」，臉頰腫痛也是因為要阻止小秋咬舌自盡、出手阻擋所致。

然而，小秋閨蜜當時曾陪同小秋到校門口，2名閨蜜均證稱，一行人才剛走到學校側門，江男一看到小秋，就立刻抓住小秋手臂、將她往學校旁巷子走，隨後目睹江男動手痛毆小秋，還飆罵「X你娘、X你老母、呼你死」等語，還不顧小秋哀求「手很痛，不要再拉我走」，強硬拖行小秋，再反手將小秋壓制在地、動彈不得。

至於「炸彈」一事，江男矢口否認攜帶炸彈。但小秋陳稱，曾在江男家中看到他將炸彈爆裂物放在房內衣櫥、牆壁架上；小秋閨蜜也說，衝突當下曾明確聽到「炸彈」二字，但聽不清詳細內容，回想起來也曾聽小秋說在江男家中看到一些炸彈。

檢審指出，江男傷害、恐嚇危害安全犯行事證明確，不採信江男辯稱。

合議庭指出，江男曾有妨害性自主、恐嚇前科，且也是起於男女感情糾紛，認定江男品行不佳，一再以傷害他人方式，處理感情問題，毫無自我檢討悔意；此次只是因為小秋提分手，江男就失去理智情緒激憤動手痛毆小女友，更利用「持有炸彈」言語恐嚇小秋，徹底漠視他人身體安全，相當不應該。

橋頭地方法院指出，江男犯後態度極為不佳，且至今未取得小秋諒解，依對未成年人傷害、恐嚇等罪，又是累犯，判處他應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，可上訴。

高雄市江姓男子毆打、恐嚇未成年前女友，被橋頭地方法院判應執行有期徒刑8月，可上訴...
高雄市江姓男子毆打、恐嚇未成年前女友，被橋頭地方法院判應執行有期徒刑8月，可上訴。示意圖／ingimage
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炸彈恐嚇秋分
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