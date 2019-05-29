親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

林蔚山掏空大同判8年定讞 啟動防逃機制

NBA／可能在大陸退休 林書豪證實打CBA意願

報導財務吃緊停飛 遠航告鏡週刊

2019-05-29 17:32中央社 台北29日電

鏡週刊報導，遠東航空無預警停飛，財務吃緊恐怕是真正原因。遠航副董事長鄭晴文、總經理李梓煌今天到台北地檢署按鈴控告鏡週刊記者等涉及公共危險等罪嫌。

李梓煌指出，遠航是公共運輸工具，週刊對公司財務有不實報導，不實報導不僅對公司信譽有影響，也對公共秩序產生影響，因此控告鏡週刊記者及相關人員涉嫌公共危險等罪。

鄭晴文表示，報導中有關財務部分都是舊聞，民航局前年底已經結案，這邊不予置評，有問題可以去問民航局。

記者多次致電鏡週刊，至下午五時無法取得回應。

民航局遠航遠東航空
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

曾管收孫道存等1231大戶 行政執行署追回64億

2019-05-29 17:02

掏空大同公司案 林蔚山判刑8年定讞

2019-05-29 17:16

4G頻譜爭議 台灣大賠遠傳7億判決廢棄

2019-05-29 17:04

前教師酒後持刀搶超商 店家認罹病代求情判10月

2019-05-29 16:22

不堪長期照護工作 男注射過量胰島素弒父

2019-05-29 16:20

亂丟太空包廢棄物到陽明山 廢棄物回收公司2人遭判刑

2019-05-29 16:04

油漆工縱火報復害3命判死 最高院撤銷、發回更審

2019-05-29 15:49

基市府挨告敗訴補差額 編近600萬付清潔隊加班費

2019-05-29 15:30

雨天被行車「射顏」能討公道？ 警：汙濺他人會罰錢

2019-05-29 15:27

偷煮麵還砍人 代價…判2年賠148萬元

2019-05-29 14:30

佯設蘇貞昌競選總部詐2千萬 逃亡8個月終遭逮

2019-05-29 14:19

妙齡女子撿到信用卡盜刷2萬多 被判易科罰金11萬

2019-05-29 14:15

包商繳車貸還贊助出國 貪官二審沒翻身

2019-05-29 13:20

陸生共諜案檢察官出證：周泓旭和新黨在「聊」習近平

2019-05-29 13:11

脫序上兵吃一粒眠恍神 搶機車入侵民宅緊抱瓦斯桶

2019-05-29 12:31

高市議員控警收賄6000元 警分局坦承行政瑕疵

2019-05-29 12:27

下班「上錯車」被罵 舉牌工揮刀刺人辯有癲癇

2019-05-29 12:22

不滿被分手 恐怖情人綑綁前女友性侵判4年6月

2019-05-29 11:25

惡病患飆罵護理師「王八蛋」檢：請求從重量刑

2019-05-29 11:17

妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵「賤女人」還散播判賠50萬

2019-05-29 11:13

一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元

2019-05-29 11:10

不甘「人財兩失」殺女老闆17刀 無期徒刑定讞

2019-05-29 11:06

蘇啟誠案調查出爐 監委也成假新聞受災戶？

2019-05-29 09:33

議員指索賄放人 高市警澄清6000元是賠償金

2019-05-29 09:20

被彈劾檢察官 緝毒獲獎

2019-05-29 00:34

跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半

2019-05-28 22:24

遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看

2019-05-28 20:54

西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴　

2019-05-28 20:21

涉鄉公所工程弊案 屏東縣議長周典論胞弟收押禁見

2019-05-28 19:56

酒駕男興訟要求撤罰 員警嘆給他10次機會都不配合

2019-05-28 19:32

慶富總部法拍19.38億 無人投標慘流標

2019-05-28 19:29

將降調彰化地檢署檢事官 花蓮辦私案檢察官決定辭職

2019-05-28 19:22

南投縣議員曾振炎涉貪助理費 一審被判3年6個月

2019-05-28 18:53

鈕承澤性侵案開庭 他只重覆「謝謝」2個字

2019-05-28 18:22

女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴

2019-05-28 18:21

三峽義消酒駕自撞圍籬還落屎 酒精濃度1.43毫克

2019-05-28 17:29

女嬰遭棉被悶死 保母賠214萬換緩刑

2019-05-28 17:19

「百博集團」涉吸金 檢聲請延押總監等3幹部

2019-05-28 17:00

告錯了！國民黨花蓮主委遭停權提告 法院沒開庭就駁回

2019-05-28 15:22
看更多

熱門文章

又見虐童！保母急尋傷痕累累的女童 縣府：已緊急安置

2019-05-29 00:02

影／館長協助加強訓練 女童「助教」一句話逗笑全場400警

2019-05-29 08:34

將降調彰化地檢署檢事官 花蓮辦私案檢察官決定辭職

2019-05-28 19:22

竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

2019-05-29 14:11

2歲女被繼父打成貓熊眼後緊急安置 生母竟帶走求復合

2019-05-29 08:59

女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴

2019-05-28 18:21

端上桌他傻眼！要求加蔥花 麵店店員霸氣免費給

2019-05-29 10:37

後龍水尾沙灘 女子疑溺水死亡

2019-05-28 21:53

男子不服取締與警衝突自願賠6000元 議員批索賄放人

2019-05-29 04:00

跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半

2019-05-28 22:24

迷途狗深夜走進分駐所 員警驚訝：牠也懂得報案協尋主人

2019-05-29 09:58

點滴沒了他按鈴等10分鐘 護理師回「去喝水」網論戰

2019-05-29 12:18

惡煞尋仇找錯人 4名少年遭當街攔車亂刀砍傷

2019-05-29 10:09

西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴　

2019-05-28 20:21

高市議員控警收賄6000元 警分局坦承行政瑕疵

2019-05-29 12:27

警察體能訓練放寬標準 50歲以上可選擇健走

2019-05-29 12:25

妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵「賤女人」還散播判賠50萬

2019-05-29 11:13

涉鄉公所工程弊案 屏東縣議長周典論胞弟收押禁見

2019-05-28 19:56

遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看

2019-05-28 20:54

屁孩想吸K菸不滿藥頭態度差 揪友黑吃黑砍斷他手筋

2019-05-29 11:03

掏空大同公司案 林蔚山判刑8年定讞

2019-05-29 17:16

偵破開車撞警案 警政署長挺基層：妨害公務案要嚴辦

2019-05-28 22:24

妹在LINE家人群組罵姊「別給臉不要臉」 非公開不起訴

2019-05-29 11:31

慶富總部法拍19.38億 無人投標慘流標

2019-05-28 19:29

酒駕男興訟要求撤罰 員警嘆給他10次機會都不配合

2019-05-28 19:32

高三生被追逐摔車一度命危 動防所全面緝捕「凶狗」

2019-05-29 11:45

藝術大學碩士生偷拍學妹上廁所 事前還查如何永久刪照

2019-05-29 14:43

一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元

2019-05-29 11:10

右轉擦撞 機車騎士被水泥車壓近30分鐘送醫

2019-05-28 18:13

影／險遭火車輾過！3警猛抓失業男褲頭阻止輕生

2019-05-29 15:39

子狠心10年無音訊 車禍住院父母才見著

2019-05-29 15:22

157萬元現金遺落高雄街頭 幸遇好心人拾獲送派出所

2019-05-29 15:14

被彈劾檢察官 緝毒獲獎

2019-05-29 00:34

不甘「人財兩失」殺女老闆17刀 無期徒刑定讞

2019-05-29 11:06

陸生共諜案檢察官出證：周泓旭和新黨在「聊」習近平

2019-05-29 13:11

漁民出海捕魚膠筏故障 海上漂流2小時驚魂獲救

2019-05-28 18:03

妙齡女子撿到信用卡盜刷2萬多 被判易科罰金11萬

2019-05-29 14:15

認識湯姆匯款給約翰？ 警一語戳破輕熟女戀愛夢

2019-05-29 14:49

雨天被行車「射顏」能討公道？ 警：汙濺他人會罰錢

2019-05-29 15:27

林蔚山掏空大同判8年定讞 啟動防逃機制

2019-05-29 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top