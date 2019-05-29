報導財務吃緊停飛 遠航告鏡週刊

2019-05-29 17:32 中央社 台北29日電



鏡週刊報導，遠東航空無預警停飛，財務吃緊恐怕是真正原因。遠航副董事長鄭晴文、總經理李梓煌今天到台北地檢署按鈴控告鏡週刊記者等涉及公共危險等罪嫌。

李梓煌指出，遠航是公共運輸工具，週刊對公司財務有不實報導，不實報導不僅對公司信譽有影響，也對公共秩序產生影響，因此控告鏡週刊記者及相關人員涉嫌公共危險等罪。

鄭晴文表示，報導中有關財務部分都是舊聞，民航局前年底已經結案，這邊不予置評，有問題可以去問民航局。

記者多次致電鏡週刊，至下午五時無法取得回應。