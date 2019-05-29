4G頻譜爭議 台灣大賠遠傳7億判決廢棄

2019-05-29 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



遠傳電信、台灣大哥大因4G頻譜爭議而對簿公堂，遠傳認為台哥大以違背善良風俗的方法加損害他們利益，依民法、公平交易法求償10億580萬元。台哥大則指遠傳詐欺、違約，還散佈不利言論毀害商譽，損失10億1505萬元，主張債權抵銷。台灣高等法院判台哥大須賠償遠傳7億6577萬元，雙方皆上訴，最高法院今廢棄、發回高院更審。

遠傳電信主張，2013年10月間標得國家通訊傳播委員會所屬行動寬頻1800MHz頻段C4頻段，供4G業務使用，而台哥大也標得C1頻段，因C4、C1頻段原分別供台哥大、遠傳2G業務使用，雙方在2014年6月18日簽訂協議書，約定分兩階段向NCC繳回頻率，第一階段已如期履行，第二階段的頻率，依約雙方應同時使用，未同時取得NCC核准前，另一方不得使用他方已獲准繳回的頻率。

遠傳表示，2014年12月5日將C1頻段申請繳回，台哥大依協議應立即向NCC申請繳回C4頻段，沒想到卻遲遲未繳。遠傳認為台哥大違反爭協議，害他們無法使用，以總得標金額按可使用寬頻期間，計至2G執照使用期限2017年6月30日止，損失了10億580萬元。

台哥大公司則認為，遠傳逕自提前於2014年12月5日繳回C1頻段，他們無配合繳回C4頻段的義務，且協議未限制台哥大繳回C4頻段前申請NCC指配C1頻段的權利，這不能說違約。

最高法院認為，第二階段頻率申請繳回期限，雙方僅約定至遲不晚於2016年2月29日，無同日共同繳回的契約義務，原審以台哥大使用遠傳繳回C1頻段的2015年5月8日，作為計算遠傳公司未能使用C4頻段損害賠償期間的起點，有速斷之嫌。