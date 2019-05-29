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曾管收孫道存等1231大戶 行政執行署追回64億

2019-05-29 17:02聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法務部行政執行署今天表示，執行署成立後共向法院聲請裁定管收1231位「欠稅大戶」，大戶包括前太電前董事長孫道存等，因為祭管處分而追討的欠稅金額多達64億7160萬元；此外，行政執行署成立18年，共徵起金額高達5428億多元。

行政執行署副署長陳盈錦說，行政執行署俗稱「合法討債公司」，2001年1月成立至今年4月為止，共收到行政、稅捐等機關移送的費用、財稅追討案件1億7523萬9697件，費用案件2069萬件(占19％)、財稅案件2320萬件(占22％)、罰鍰4111萬件(占38％)、健保案件2252萬件(占21％)。

至今年4月為止，行政執行署共追討徵起金額5428億9123萬6578元，包括欠費案件1276億元(占24％)、欠財稅案件2484億元(占44％)、欠罰鍰294億元(占5％)、欠健保費案件1445億元(占27％)。

此外，執行署自2016年12月起起，全國13個分署同步在每月進行「123聯合拍賣會」，拍賣查扣物品將得款繳回國庫，截至本月為止，共變賣追回32億3000萬元繳庫，其中不動產部分變賣得款30億5000萬元，動產部分則變賣1億8000萬元，除了讓義務人債務清償外，也讓國家債權得以實現。

法務部行政執行署成立後共向法院聲請裁定管收1231位「欠稅大戶」，大戶包括前太電...
法務部行政執行署成立後共向法院聲請裁定管收1231位「欠稅大戶」，大戶包括前太電前董事長孫道存（圖）等，因為祭管處分而追討的欠稅金額多達64億7160萬元。報系資料照片
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行政執行署副署長陳盈錦。記者王聖藜／攝影
行政執行署副署長陳盈錦。記者王聖藜／攝影
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