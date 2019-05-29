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誆稱與名醫江守山合作 吸金集團遭調查局搜索

2019-05-29 16:59聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局北機站接獲檢舉，指建富投資管理顧問公司，涉嫌以舉辦講座招攬會員，誆稱與名醫江守山合作，提供精緻月子套餐服務，投資人若投資此方案，每年可獲超過20%紅利，投資人信以為真，沒想到砸錢後才知是場騙局，估計吸金上億元；北機站調查，建富王姓負責人早已離境，辦案人員經多月蒐證，認為建富陳姓總經理與王男是共犯結構，今天搜索6個地點，約談6人到案。

江守山是國內腎臟科名醫，但他曾遭前東家新光醫院控告利用業務登載不實，偽造自己「國際機能食品公司」公司員工的病歷，幫44人在新光從事健康檢查，導致新光醫院損失10萬多元，後來被士林地檢署起訴，但江守山否認犯行。

江守山經常上電視談食安問疑，2018年間，與江守山合作無毒月子餐的公司傳出倒閉。有民眾控訴，去年在婦幼展花了3萬5千元，訂購11罐燕窩，但前後只收到2罐。還有民眾也花了3萬多訂購月子餐，生產前要確認出餐時間，卻怎麼樣也找不到人，只好訴諸法律提告。

北機站接獲民眾檢舉，指建富投資管理顧問公司於2014至2018年4月間，涉嫌向民眾誆稱投資不動產、股權可保證獲利，民眾不疑有他，讓建富因此獲利約1億元，去年有投資人驚覺負責人失聯，投資恐血本無歸，憤而提告。

清查發現，目前約有60幾名民眾受害，但王姓負責人在案件爆發前出境未歸，已發出境管通報。目前全案已朝違反銀行法偵辦，由於不法所得超過上億元，屬於銀行法重罪，且有串證之虞，不排除聲押被告。

江守山健康檢查食安
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