前教師酒後持刀搶超商 店家認罹病代求情判10月

2019-05-29 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



曾任國小教師的程姓男子因罹思覺失調症而離職，去年3月間他喝了1瓶高梁酒後，購買1把水果刀，前往台南市永康區一超商，不發一語走向收銀機，店員見狀翻越櫃台走避，他取走現金1萬5000元放入口袋，員警據報後與民眾合力逮捕，店家認當事人罹病且達成和解，願意原諒程，台南地院合議庭改以恐嚇取財論罪處10月徒刑，可上訴。

判決指出，程辯稱，不記得自己為何要這樣？他說，喝了差不多之後，才想到要去買刀，拿刀去超商收銀台拿錢；他喝酒只是為了要壯膽而已，他原本想要在路邊找個人拿錢，後來會去超商是因那間超商離他家很近。

辯護人主張，當事人持刀進入超商全程並無言語，持刀右手也一直呈垂放姿勢，沒有作勢要攻擊或恫嚇店員，店員因害怕而走避，應認為程當時行為至多成立恐嚇取財罪，而非檢方起訴強盜罪。辯護人仍請法院審酌當事人長期患有精神疾病，家屬表示日後願意持續協助當事人就醫診治，也已經與超商店長洽談程解成立，對方願意無條件原諒當事人，希望法官能從輕量刑，給予當事人自新的機會。

台南地院囑託嘉南療養院鑑定其精神狀況，認為程雖有思覺失調症，但為本案行為時，其辨識其行為違法的能力及其辨識而行為的能力，均未達顯著減低。

合議庭審酌程正值青壯年，但不思藉己力賺取所需，飲酒壯膽尋思後，購買水果刀1把，持刀恐嚇取財，令在場店員心生畏懼，同時造成超商財產損失，所為並不可取，所幸員警據報及時到場處理，並逮捕當事人，領回所失財物。