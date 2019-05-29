不堪長期照護工作 男注射過量胰島素弒父

2019-05-29 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名患有精神疾病的張姓男子，疑不堪長期照顧年邁久病的七旬父親，經濟狀況又陷入困境，去年11月以注射過量藥劑和溼毛巾摀口鼻等方式殺死父親，今被新北地院依殺害直系血親尊親屬罪判處7年10月。全案可上訴。

檢警調查，38歲的張男從小父母離異，10多年前診斷出情緒低落、幻聽干擾等精神症狀，領有身心障礙手冊。與父親一起生活的他，生活並不好過，開支多靠打零工、父親農保、以及父親向其他子女索討金錢，但他認為其他兄姊經濟狀況也不好，父親又以死相逼索討金錢的行為不妥。

去年11月，張男與父親住的房子租約即將到期，其不堪生活壓力，為求自己和其他兄姊解脫而萌生殺意，並告訴父親要以藥物「送他上路」；張父雖然沒有回應，但張男仍在11月13日執行計畫。他先餵父親吃了安眠藥和降血糖藥之後，再注射過量的胰島素，隔天見人還活著，另以濕紙巾、濕毛巾悶住其口鼻，使父親休克死亡。