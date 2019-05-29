油漆工縱火報復害3命判死 最高院撤銷、發回更審

2019-05-29 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台中市油漆工李昆霖工作時喝酒被告誡，他又不滿工資短少，3年前到油漆行縱火，造成業者何姓兄弟慘死，何父也因過度悲痛死亡。一審法官認定李惡性重大至極，依殺人等罪判他死刑，高院台中分院也維持死刑，但最高法院今撤銷原判決，發回高院台中分院更審。

李昆霖原受僱於何男經營的公司擔任油漆工，因在工地飲酒遭何告誡而辭職。2016年11月10日晚上，李結算工資，雙方又因工資數額認知不同而不快。同日稍晚，李昆霖因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，當場喧鬧遭警方帶回派出所。李昆霖將怨氣出在何身上，翌日凌晨涉在公司1樓、騎樓引燃堆放的甲苯等易燃物，火勢一發不可收拾。

一審法官認定李惡性重大至極，依殺人等罪判他死刑，高院台中分院也維持死刑，李不服遭判死刑，上訴最高法院。最高法院認為，依台中市消防局火災證物鑑定報告記載，李昆霖案發當時所穿的夾腳拖鞋檢出成分與現場採樣的燒損殘餘物、地面水泥塊等檢出成分不盡相符，此部分應再調查、釐清。

而起火處既然有油漆桶、桶裝甲苯、松香水等易燃物殘留，殘留物的成分和李的夾腳拖鞋另檢出的輕質異鏈烷烴類易燃液體是否為相同成分？最高法院也認為要進一步確認，原審沒有仔細究查，就認為李的夾腳拖檢出的成分和起火處相同，過於率斷。

而中央警察大學沈勝昂教授出具鑑定報告書，作為李昆霖有無矯正教化及再犯風險的依據，依鑑定的經過情形來看，沈勝昂應該是「鑑定證人」，而非單純的「鑑定人」，原審只以鑑定人身分命他具結，直接採沈的書面陳述為判斷依據，訴訟程序欠缺法定程式，有可議之處。