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基市府挨告敗訴補差額 編近600萬付清潔隊加班費

2019-05-29 15:30聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府挨告積欠145員清潔隊員5年內5百餘萬元加班費，基隆地方法院去年判市府敗訴，市府環保局今年編列598萬餘元加班值班費，給付清潔隊員的技工、工友等補足差額，議員今天審查通過，要求市府以後改善。環保局並表示，環保局決定不上訴，尊重判決結果。從2017年3月1日起，已依勞基法規定，將獎金納入工資計算加班費。

基隆市政府環保局企業工會控訴環保局，未依勞動基準法相關規定給付加班費，受聘的145員清潔隊員在5年內共被積欠5百餘萬元，要求基隆市環保局補足。市府則認為，環保局為公務機關，與兩造契約關係不可比照一般私人勞動契約，屬於公法範疇。去年基隆地方法院審理，認定清潔隊員非公務員，約聘契約為私法，判基隆市府環保局應補足加班費差額。

基隆市議會今天審查環保局追加預算，其中環保局編列了598萬餘元加班值班費，給付清潔隊員的技工、工友等。今天有多位市議員指出，第一線清潔隊員很辛苦，不應拖到提出告訴才能拿到應有的加班費，請環保局檢討改善。

環保局副局長郭憲平說，環保局的工友、駕駛、技工在2017年組成工會，請求市府依勞基法規定將清潔獎金納入薪資，重新計算加班費，因早年這些清潔隊員視同公務員，又適用勞基法，公務會計系統無法重新計算加班費，工會提出訴訟後，法院去判環保局敗訴，環保局決定不上訴，尊重判決結果。並從2017年3月1日起，已依勞基法規定，將獎金納入工資計算加班費。

市議員鄭文婷等人指出，依勞基法規定，只要是經常性給付、勞務有關的獎金，都必須納入薪資範疇，市府有很多工友、技工都適用勞基法，希望市府重視，不要自己違法。

副議長林沛祥等議員則關心為什麼基隆清潔隊清潔獎金比台北市少？郭憲平表示，基隆市已逐年調高，1年調升500元，明年就和台北市一樣，每月8000元最高的標準，不會有差別了。

基隆地方法院去年判市府敗訴，市府環保局今年編列598萬餘元加班值班費，給付清潔隊...
基隆地方法院去年判市府敗訴，市府環保局今年編列598萬餘元加班值班費，給付清潔隊員的技工、工友等補足差額。 報系資料照
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