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佯設蘇貞昌競選總部詐2千萬 逃亡8個月終遭逮

2019-05-29 14:19聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市三重區1名男子，去年九合一大選前，以假藉要成立「蘇貞昌競選總部」為由，使用空殼公司的名義分別向多家店家訂購大量商品，並以空頭支票支付，卻在收到訂購商品後立即轉手賣出，得手2000萬元，雖然店家發現受騙立即報警，但詐騙男子早已跑路，警方經過8個月的追查，昨天終於循線在南投縣將他逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。

陳姓男子（51歲）去年5月期間，以30萬元買下已經營30年準備易主的「傑強有限公司」作為空殼公司使用，陳男看準這間公司信用良好，開始在網路上以成立「蘇貞昌競選總部」為由大肆徵才，先後聘雇了廖姓男子擔任業務主任及曾姓男子擔任對外業務，還有1名會計師負責帳款處理。

從去年5月公司成立開始，陳男不斷以要成立競選總部需要用到大量商品作為公關禮為由，向多家商家進行詐騙，更有商家被詐近300萬，受害店家遍佈全台，連百年餅舖「雪花齋」都遭殃，總計造成14間店損失2000多萬元。

為了避免員工起疑，陳男還規定員工私下不得互相討論公司業務，並發給員工假名片方便去與店家洽談訂購事宜，更以「支持民進黨」為由要求店家給予優惠，隨後交付訂單時，陳男再以公司名義開立空頭支票，等店家出貨後到銀行兌現才發現被跳票。

警方在去年9月接獲店家報案展開追查，將陳男旗下的廖姓業務等人進行逮捕，但員工辯稱對於詐騙一事毫不知情，僅是聽從陳男指示處理對外業務，但警方訊後仍依法將廖姓業務主任及曾姓業務依詐欺罪嫌送辦，可是卻遲遲找不到陳男下落。

原來陳男知道東窗事發後，立即捲款逃往南部躲藏，警方經過8個月追緝，才在南投縣將他逮捕歸案；但他仍向警方辯稱自己只是擔任公司的人頭負責人，更拒絕交代案情及詐騙所得下落，但經由同案遭逮的業務指認，幕後主謀正是陳姓男子，訊後同樣將他依詐欺罪嫌進行移送。

陳男向被害店家支付款項時使用空頭支票，等交付貨品要到銀行兌現時，店家才知受騙上當...
陳男向被害店家支付款項時使用空頭支票，等交付貨品要到銀行兌現時，店家才知受騙上當。記者巫鴻瑋／翻攝
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陳男成立空殼公司進行詐騙，還使用假名片詐騙被害店家，造成14家店受害，損失200...
陳男成立空殼公司進行詐騙，還使用假名片詐騙被害店家，造成14家店受害，損失2000多萬。記者巫鴻瑋／翻攝
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