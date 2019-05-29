挺韓造勢將登場 警分2階段交管

2019-05-29 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



挺韓人士6月1日將在凱道進行造勢活動，台北市警方今公布當天交管措施，將針對凱道及周遭路段分2階段管制。

警方表示，主辦單位申請集會時間為6月1日上午8時至下午10時，警方第一階段將於5月31日晚上11時起，針對凱道東西向全線車道進行車輛管制。

第二階段則於6月1日下午2時至7時，針對中山南路（忠孝東路至仁愛路之間）往南方向快車道、中山南路（常德街至愛國東路之間）往北方向快慢車道、中山南路（信義路至愛國東路之間）往北方向快慢車道、仁愛路1 段（中山南至林森南路之間）往西方向快慢車道、信義路1段（中山南路至林森南路之間）往東方向快慢車道進行車輛管制，交管時間視交通狀況提早或延後。

警方說，當天行經相關區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道，民眾可電洽台北市公共運輸處詢問。為避免交通阻塞，駕駛人應提前改道行駛，並配合警方指揮疏導。

警方強調，基於維護憲法保障人民集會及言論自由的立場，尊重民眾言論表述的自由，集會場所不得有擺設攤販或其他商業營利行為，不得擺放易燃物品（如瓦斯桶、汽油）及燃燒（使用木炭、瓦斯爐、火把、蠟燭等）物品、烹煮食物等。