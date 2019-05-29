包商繳車貸還贊助出國 貪官二審沒翻身

2019-05-29 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄市政府養工處前分隊長康姓男子，遭控涉嫌利用監督標案的職務機會，讓葉姓包商幫忙繳百萬LEXUS轎車貸款，還接受補助偕妻赴澳門旅遊，連康的小孩出生備感經濟壓力，葉也掏錢資助。高雄高分院今天駁回上訴，維持一審認定收賄67萬多元，依犯不違背職務收受賄賂罪判康4年2月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

承包商負責人葉姓男子一審被依不違背職務交付不正利益罪等罪，共判1年徒刑；二審審理認為其中葉被控借牌投標、涉妨害投標罪的部分無罪，改處9月徒刑，得易科罰金27萬，褫奪公權1年。康、葉審理時皆認罪，全案去年3月爆發後康就遭停職徹查。

判決指出，康姓男子（41歲）2012年間任職高市府工務局養工處鳳山隊的助理工程員，2015年10 月間轉任養工處道路工程科的工程員，2016年8月升任養工處四維隊的苓雅分隊長。

康任職鳳山隊期間主辦「鳳山等公園設施維護工作」，由葉姓包商以348萬標得，葉為求工程順利及請款不被刁難，得知康分期購入101萬元的LEXUS轎車，主動表示願幫忙繳每期1萬9404貸款，共付32期合計62萬928元。

葉姓包商之後以754萬元承攬養工處發包的「高雄市橋樑工程」，轉任道路工程科的康也協助順利取得估驗款、辦理變更設計，葉為了答謝，康姓夫妻赴澳門旅遊還贊助4萬5000元；2016年康明璋當四維隊苓雅分隊長時，事先告知「苓雅等公園設施維護工作」標案資訊，讓葉姓包商提早準備順利得標，隔年康向葉透露小孩即將出生、經濟壓力頗大，葉還給10萬元資助。