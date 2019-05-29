陸生共諜案檢察官出證：周泓旭和新黨在「聊」習近平

2019-05-29 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



陸生共諜周泓旭被控與新黨青年軍王炳忠等發展組織，依違反國安法追加起訴，台北地院今天開庭，檢方論告播放3段影片，出現周泓旭、王炳忠在會議室談話的畫面，周泓旭認為檢方刻意操作，到庭旁聽的王炳忠則批檢方突襲爆料。

周泓旭開庭之後說，檢方播放的影片「是一個正常的活動」，卻被剪接後刻意操作。

王炳忠說，他和侯漢廷、林明正的另一件國安法案審理期間，從沒看過這些影片，「同案周泓旭被追加起訴，突然蹦了出來」，檢方刻意製造爆料的效果。

王炳忠表示，檢察官指影片是違法的會議記錄，「但根本就不是」，也不是什麼「諜報會議」，那是2年前在新黨黨部開的一場讀書會，現場還有影片拍攝者以及大約3、4人未入鏡，王說，「如果在搞秘密勾當，幹嘛自己錄影錄下來？」

事實上，公訴檢察官播放的影片，內容可聽到「習主席」、「反對任何形式的台獨」等對話，對此，王炳忠說，那是大家在討論時事、在討論為何習近平說反對任何形式的分裂，「為什麼我們不行討論？」

王炳忠還說，檢方說要維護周泓旭的權益才放影片，而周泓旭當時是在台的留學生，加入讀書會參與公開討論，「怎麼可以推論成周泓旭吸收新黨呢？」